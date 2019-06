Bewoners over ultrafijnstof Schiphol: risico's stapelen zich op

SCHIPHOL - Bewoners vertegenwoordigd in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zeggen verbijsterd te zijn over de resultaten van het RIVM-onderzoek naar ultrafijnstof. Met name de gezondheidsrisico’s voor kinderen noemt de groep schokkend. Mensen die in de buurt van Schiphol wonen, staan regelmatig bloot aan verhoogde concentraties ultrafijnstof.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De bewonersvertegenwoordiging van de ORS zien deze eerste resultaten van het meerjarig RIVM-onderzoek als extra reden om de groei van Schiphol langer tegen te houden. De omwonenden zeggen al langer dat Schiphol op zijn vroegst in 2023 over meer vliegbeweginen kan praten, zolang de luchthaven zich volgens hen niet aan de hinderafspraken houdt.

Lees ook: Bezordheid na ultrafijnstof-rapport RIVM: "Er moet iets aan gebeuren"

Het RIVM onderzocht basisschoolleerlingen in Badhoevedorp en Aalsmeer. Bij deze tussenresultaten bleek dat vooral kinderen met luchtwegaandoeningen de gevolgen ondervinden als ze de kleine deeltjes ultrafijnstof inademen. De omwonenden willen dat het onderzoeksgebied zich uitbreidt tot buiten de vastgelegde geluidscontouren van Schiphol. Ze vinden dat bewoners rondom Schiphol geconfronteerd worden met een stapeling van risico’s met betrekking tot gezondheid en veiligheid.

Ouders van kinderen van de Oranje Nassau School in Badhoevedorp, waar leerlingen werden voor het onderzoek werden getest, reageren op het eerste rapport:

Politieke reacties

Ook vanuit de politiek wordt op de eerste onderzoeksresultaten gereageerd. Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van Groenlinks gaat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur vragen stellen over het rapport. Verder wil zij tekst en uitleg van het RIVM en laat de onderzoekers na het zomerreces naar de Kamer komen.

Kröger: "Uit één opstijgend vliegtuig komen net zoveel schadelijke deeltjes vrij als uit als een miljoen vrachtwagens. Uit onderzoek van RIVM blijkt nu dat dit ultrafijnstof uit de luchtvaart ook aantoonbaar slecht is voor de gezondheid. Vooral voor kinderen. De minister moet met strenge regels komen om de uitstoot van vliegtuigen te verminderen en zo de gezondheid van omwonenden te beschermen."

Lees ook: Wethouder Amstelveen: minister onderschat veiligheidsrisico's Schiphol

Amstelveen

Ook de Amstelveense wethouder van Schipholzaken Herbert Raat heeft zijn zorgen geuit. Tegen de lokale nieuwssite Amstelveenz.nl zegt hij opnieuw dat de groei van het vliegverkeer boven zijn gemeente geen optie mag zijn. Raat: "Een kind kan op zijn vingers natellen dat dit niet langer houdbaar is. De luchtvaartnota komt eraan en er moet nu echt een serieus onderzoek komen naar de verplaatsting van de luchthaven naar zee."