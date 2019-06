Wethouder Amstelveen: minister onderschat veiligheidsrisico's Schiphol

AMSTELVEEN - Wethouder Herbert Raat van Amstelveen vreest dat als minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur haar groeiambities voor Schiphol voortzet, het risico op een vliegramp steeds groter wordt. Raat uit felle kritiek op de minister, maar verwacht dat zij het advies over Schiphol dat hij haar vorige maand heeft gestuurd naast zich neer zal leggen.

Volgende week bespreekt Raat het advies met de gemeenteraad van Amstelveen. De gemeente wil dat minister Van Nieuwenhuizen zich gaat inzetten om de overlast van Schiphol voor inwoners terug te dringen. Volgens Raat neemt het draagvlak voor Schiphol van het zo ooit luchtvaartgezinde Amstelveen drastisch terug.

Raat vindt dat de grenzen van de groei van Schiphol bereikt zijn. In het advies dat vorige maand naar Van Nieuwenhuizen is gestuurd staat dat Amstelveen wil dat zij werk maakt van een vliegveld in zee. Op korte termijn moet de overlast worden verminderd door een ander baangebruik en de aanpak van nachtvluchten.

Als het kalf verdronken is

In het advies werd het onderwerp 'veiligheid' al een aantal keer aangestipt, maar vandaag voert Raat de druk op de minister op. Raat: "U kent het Nederlandse spreekwoord 'als het kalf verdronken is, dempt men de put'. Er moet altijd eerst wat gebeuren, voordat we gaan denken aan de alternatieve oplossing." Raat vreest dat als Van Nieuwenhuizen haar groeiplannen doorzet, zij het steeds groter wordende risico op een vliegramp onderschat.

Raat heeft er op dit moment weinig vertrouwen in dat zijn advies en felle woorden van vandaag aan het adres van zijn partijgenoot Van Nieuwenhuizen wat gaan uitmaken. Maar hij hoopt van wel. Raat: "Als je niet kijkt naar overlast van mensen en je gaat door, dan is op een bepaald moment het draagvlak helemaal weg."