Bezorgdheid na ultrafijnstof-rapport RIVM: "Er moet iets aan gebeuren!"

BADHOEVEDORP - Het RIVM-rapport, waaruit blijkt dat mensen die in de buurt van Schiphol wonen regelmatig bloot staan aan verhoogde concentraties ultrafijnstof, zorgt voor veel onrust bij ouders en milieuorganisaties.

Bij basisschool Oranje Nassau wachtten bezorgde ouders hun kinderen op. "Ik hoop wel, dat als ik de globale resultaten bekijk, dat het een signaal is om er wat mee te doen", aldus een moeder. Hoewel er ook ouders zijn die zich nog niet verdiept hebben in het rapport, of eerst het totale rapport willen afwachten, reageert een andere ouder ook verontrust. "Ik vind eigenlijk wel dat er iets aan moet gebeuren, want je wil natuurlijk alles doen voor de gezondheid van je kind", aldus Esmeralda Ubels. "Het zet je wel aan het denken, maar ik neem aan dat ze wel weer wat verzinnen om er iets aan te kunnen doen."

Verminderde longfunctie kinderen

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland vindt het een zorgwekkend rapport: "Uit het onderzoek blijkt dat waar de uitstoot van Schiphol groeit, de longfunctie van kinderen vermindert", zo geeft directeur Sijas Akkerman aan. "Laten we dat zo snel mogelijk omdraaien." De Milieufederatie beraadt zich verder op juridische stappen tegen Schiphol. Akkerman: "Het betekent dat er acute effecten zijn op de gezondheid van mensen en de concentraties veel hoger zijn, terwijl Schiphol daar tot nu toe niet over rapporteerde en ook deed alsof dat niet aan de hand was." Akkerman vindt ook dat Schiphol opnieuw een milieueffectrapportage moet laten uitvoeren.

Lees ook: RIVM: gezondheidsklachten door ultrafijnstof rond Schiphol

Ook ouders op het schoolplein zijn het erover eens dat de communicatie over de huidige situatie beter had gekund. Zeker vanuit de hoek van de luchthaven. "Ik denk dat het heel belangrijk is dat de directe omgeving op de hoogte is van gezondheidrisico's", vertelt Sandra Hijzelendoorn. "Aan de hand daarvan wil je ook besluiten of je hier wil wonen, of niet. De gezondheid van je kind is heel belangrijk bij deze beslissing."

Lees ook: LEESTIP: Alles wat je moet weten over fijnstof in 5 vragen

Ook de Oranje Nassau School houdt de situatie goed in de gaten, maar neemt vooralsnog geen maatregelen. "We zullen zeker in gesprek blijven gaan en luisteren", aldus directrice Yvonne Woestenburg. "Ik ben zelf heel benieuwd of er adviezen volgen, die wij op kunnen volgen. Vooralsnog zal het zo zijn dat kinderen buiten blijven spelen, want ik denk dat dat gezonder is, dan wanneer we ze angstvallig binnen gaan houden."