LEESTIP: Alles wat je moet weten over fijnstof in 5 vragen

NOORD-HOLLAND - Minuscule deeltjes die je niet ziet, proeft of ruikt maar die toch erg schadelijk kunnen zijn. Fijnstof is de laatste jaren een 'hot topic.' Maar wat is het nou precies en hoe schadelijk is het echt voor je? En wat is ultrafijnstof? NH zocht het voor je uit.

Wat is fijnstof?

Stof in de lucht is van alle tijden. Het zijn vaste en vloeibare deeltjes en vroeger noemde men het 'aerosolen', 'zwevende deeltjes' of simpelweg 'luchtverontreiniging'. Alle deeltjes kleiner dan 10 micrometer worden tot fijnstof gerekend. Dus ook de ultrafijne en nanodeeltjes vallen onder de fijnstofcategorie, aldus het RIVM en longarts Marieke de Vries-Berger van het Spaarne Gasthuis.

In principe zie je en proef je niks van fijnstof. Als je luchtfilters in je woning schoonmaakt, kun je soms zwarte aanslag zien, maar dat hoeft geen fijnstof te zijn.

Fijnstof bestaat uit allerlei verschillende stofjes. Zo zitten er onder andere metalen en zeezout in fijnstof. Hieronder zie je een schema van de samenstelling van fijnstof.

(Bron: RIVM.nl)

Waar komt fijnstof vandaan?

Fijnstof wordt voor een groot deel veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Weg- en vliegverkeer en de industrie zijn dus grotendeels verantwoordelijk voor het uitstoten van fijnstof. Maar fijnstof kan ook van natuurlijke bronnen komen, zoals zand dat wordt afgesleten, vertelde De Vries-Berger eerder aan NH Nieuws.

In Nederland pompten we in 2010 gezamelijk zo'n 30 miljoen kilogram fijnstof de lucht in. Verkeer, vervoer, industrie en energiebedrijven zijn verantwoordelijk voor een derde van deze uitstoot, meldt het RIVM.

Komt er steeds meer fijnstof in de lucht?

Nee, juist minder! Sinds 1990 is de uitstoot van primair fijnstof (fijnstof dat wordt uitgestoten door bijvoorbeeld verkeer) afgenomen met 50 procent. De uitstoot van fijnstof door het wegverkeer is in de periode 1990-

2010 zelfs met 55 procent afgenomen. Dit komt onder andere door maatregelen van de overheid. Nieuwe dieselauto's worden verkocht met een ingebouwde roetfilter en ook bestaande auto's krijgen roetfilters, zo valt te lezen in een rapport dat door het RIVM is gepubliceerd.

Wat is ultrafijnstof?

Ultrafijn stof is fijnstof met de allerkleinste afmeting: kleiner dan 0,1 micrometer. In de video hieronder leggen we je precies uit wat ultrafijnstof is:



Is fijnstof slecht voor je gezondheid?

Als je ademt, doe je dat meestal door je neus. De grotere deeltjes van de luchtvervuling worden opgevangen door de neusharen en het slijmvlies. De kleinste deeltjes kunnen dieper in je longen terechtkomen. Daar plakken ze dan aan het longslijmvlies. Uit onderzoek is gebleken dat dat een ontstekingsreactie kan teweegbrengen, aldus longarts De Vries-Berger.

Het RIVM onderstreept dit. Blootstelling aan stof lijkt bij alle niveaus te leiden tot nadelige

gezondheidseffecten. Gemiddeld leven we een jaar korter door al het fijnstof in de lucht. Ook kan fijnstof al bestaande ziekten verergeren. Aandoeningen aan het van hart- en vaatstelsel en luchtwegen en longen, bijvoorbeeld.