RIVM: gezondheidsklachten door ultrafijnstof rond Schiphol

SCHIPHOL - Mensen die in de buurt van Schiphol wonen, staan regelmatig bloot aan verhoogde concentraties ultrafijnstof. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de gezondheid van kinderen die rondom Schiphol wonen. Tweehonderd kinderen tussen de 7 en 11 jaar van twee basisscholen in Badhoevedorp en Aalsmeer zijn gedurende negen maanden onderzocht.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vooral als de wind vanaf Schiphol richting de woonkernen waait, zijn de concentraties ultrafijnstof hoger dan eerst werd aangenomen. Op zulke dagen met veel ultrafijnstof in de lucht hebben vooral kinderen en inwoners met bijvoorbeeld COPD en astma meer last van acute luchtwegklachten, stelt het RIVM. Klachten zijn kortademigheid en

piepende ademhaling.

Negen maanden lang zijn kinderen onderzocht door middel van blaastesten en metingen. Het maakt deel uit van een breed meerjarig onderzoek van het RIVM naar gezondheidseffecten van ultrafijn stof bij Schiphol.

NH Nieuws was bij een van de blaastesten op de Oranje Nassau School in Badhoevedorp

Krimpen

Voor directeur Sijas Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland zijn de resultaten duidelijk: Schiphol kan niet anders dan krimpen. "Het wordt tijd om de balans herstellen tussen klimaatverandering, natuur, gezondheid aan de ene kant en economie aan de andere." De concentraties zijn volgens de Milieufederatie hoger dan door Schiphol gerapporteerd in de milieueffectrapportages (MER).

Een woordvoerder van Schiphol laat NH Nieuws weten die stelling van Akkerman te bestrijden: "Voor ultrafijnstof is nog geen normering. Dit is het eerste onderzoek dat er naar gedaan wordt. Wij hebben dan ook in de MER aangegeven dat dit een leemte in kennis is."

Op woonlocaties vlakbij Schiphol zorgen vliegtuigen voor gemiddeld 15.000 extra ultrafijnstofdeeltjes per cm3, melden zowel de Milieufederatie als Greenpeace. In gebieden vlakbij de luchthaven met een toch al veel luchtvervuiling door bijvoorbeeld autoverkeer – zoals Badhoevedorp, Nieuwe Meer en Oude Meer - loopt de totale concentratie op tot 20.000 tot 30.000 deeltjes per cm3. Vlak bij de start- en taxibanen is de concentratie zelfs boven de 35.000.

Verminderde longfunctie kinderen

Akkerman: "Uit het onderzoek onder kinderen op basisscholen in de buurt van Schiphol blijkt dat waar de uitstoot van Schiphol groeit, de longfunctie van kinderen vermindert. Laten we dat zo snel mogelijk omdraaien." Om te beginnen roept Akkerman KLM op om per direct te stoppen met haar tien overgebleven, verouderde Boeing 747's: "Dat zijn nou juist de vliegtuigen die het meeste ultrafijnstof uitstoten."

Juridische stappen tegen Schiphol

De Milieufederatie beraadt zich verder op juridische stappen tegen Schiphol. Akkerman: "Het betekent dat er acute effecten zijn op de gezondheid van mensen en de concentraties veel hoger zijn, terwijl Schiphol daar tot nu toe niet over rapporteerde en ook deed alsof dat niet aan de hand was." Akkerman vindt ook dat Schiphol opnieuw een Milieueffectrapportage moet laten uitvoeren.

Reactie Schiphol

"Schiphol hecht grote waarde aan het onderzoek van het RIVM. Kwaliteit van leven is een van de speerpunten van Schiphol en de inzichten uit het onderzoek kunnen helpen dat voor omwonenden van en werknemers op de luchthaven te verbeteren."



"In 2021 verwacht het RIVM inzicht te hebben in mogelijke lange termijn effecten. Vooruitlopend daarop werkt Schiphol aan een actieplan om ultrafijnstof te reduceren. Schiphol wil dit actieplan samen met luchtvaartmaatschappijen en andere betrokken stakeholders opstellen en eind 2019 gereed hebben."