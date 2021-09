Gezondheidsraad voert druk op Schiphol op: 'Uitstoot ultrafijnstof moet omlaag'

De Gezondheidsraad adviseert het demissionaire kabinet om de uitstoot van ultrafijnstof aan te pakken ten behoeve van de gezondheid van de bevolking. Blootstelling aan de piepkleine stofdeeltjes, die vrijkomen door verbranding, kan nadelig zijn voor het hart- en vaatstelsel en luchtwegen. Net als de milieufederatie stelt de Gezondheidsraad een afname van het aantal vluchten voor, en het gebruik van kerosine met een lager zwavelgehalte.

FNV vindt dat Schiphol lang genoeg heeft gewacht met maatregelen tegen ultrafijnstof. De vakbond dringt er al jaren op aan om een onderzoek te starten naar de gevolgen van platformmedewerkers. Vorige week werd bekend dat zo'n onderzoek er komt.

Omwonenden van Schiphol onderzocht

Het liefst had FNV dat de werknemers werden meegenomen in een al lopend RIVM-onderzoek naar de gezondheidsgevolgen voor omwonenden, maar dat bleek niet te combineren. Het onderzoek naar omwonenden van Schiphol is al in 2019 gestart. De resultaten daarvan worden binnenkort bekendgemaakt.