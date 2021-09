Toch onderzoek naar gevolgen ultrafijnstof bij Schipholpersoneel

Omdat een onderzoek naar medewerkers en een naar omwonenden niet te combineren bleek, drongen de SP in de Tweede Kamer en FNV aan op een extra onderzoek voor het personeel. Ze stelden bovendien de voorwaarde dat Schiphol die studie niet zelf mocht laten uitvoeren, om uit te sluiten dat er met resultaten zou worden gesjoemeld. Demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur zegde vandaag toe dat dat onderzoek er komt.

Eind 2019 trok vakbond FNV aan de bel over gezondheidsklachten bij het platformpersoneel van Schiphol, zoals bagagemedewerkers en sleepwagenchauffeurs. De bond opende een anoniem meldpunt voor het personeel, omdat het vanwege een heersende angstcultuur niet ongestraft meldingen zou kunnen doen bij de leidinggevenden. FNV eiste dat de medewerkers zouden worden meegenomen in een lopend onderzoek van het RIVM naar de gezondheidsgevolgen voor omwonenden door ultrafijnstof.

Visser benadrukte dat een onafhankelijke partij - en dus niet Schiphol - het onderzoek zal uitvoeren. Wie dat is en wanneer dat start, is nog niet bekend.

