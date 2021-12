FNV kwaad op Schiphol, start zelf onderzoek naar veiligheid personeel

Vakbond FNV start een eigen onderzoek naar de veiligheid van grondmedewerkers op Schiphol. De bond is kwaad over inmenging van de luchthaven bij een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur was gehouden. Het programma EenVandaag onthulde dat een enquête onder de medewerkers zou zijn tegengewerkt door de Schiphol Group.

De Tweede Kamer had de minister van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd onderzoek te laten doen naar de werkomstandigheden en de veiligheidscultuur op Schiphol. De resultaten van het onderzoek werden in het voorjaar verwacht, maar kwamen pas in november naar buiten. Onder andere uit audio-opnames, die in bezit zijn van EenVandaag, zou blijken dat Schiphol een enquête onder het platformpersoneel dwarsboomde.

De reden voor het tegenwerken van het onderzoek is tot nu toe onduidelijk. In de eerste concept-versie zou staan dat de afhandelingsbedrijven waar het grondpersoneel bij in dienst zijn, niet wilden meewerken. In het tweede concept stond dat afhandelingsbedrijven en het Veiligheidsplatform van Schiphol zich niet konden vinden in de vraagstelling én dat de noodzaak niet werd gezien, omdat er al eerder vergelijkbare onderzoeken zouden zijn gehouden.

Bang voor de uitkomst

In de eindversie van het onderzoek staat niets meer over waarom de enquête werd geblokkeerd. Joost van Doesburg, campagneleider van FNV Schiphol, zegt dat Schiphol bang was voor de uitkomst en daarom dwarslag. "Ik denk dat ze zich zorgen maken, net als wij, dat de veiligheidscultuur op de grond helemaal niet zo goed is", aldus Van Doesburg tegen EenVandaag.

Eigen onderzoek

Schiphol en het NLR, dat het onderzoek heeft gedaan, hebben laten weten volledig aan het onderzoek te hebben meegewerkt. FNV is 'laaiend' over het negeren van de platformmedewerkers en heeft besloten om de enquête zelf te gaan houden. "Na een dag hebben we al 200 reacties binnen", vertelt Van Doesburg aan NH Nieuws.

De resultaten van het onderzoek van FNV zullen aan de Tweede Kamer en de minister van Infrastructuur en Waterstaat worden aangeboden.