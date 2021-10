Schiphol bindt in: zomerchaos door personeelstekort en concurrentiestrijd

Om de zoveel jaar moeten die bedrijven zich (opnieuw) aanbieden aan Schiphol om hun plekje op de luchthaven te bemachtigen of te behouden. Volgens de vakbonden concurreren ze daarmee elkaar de tent uit, over de rug van het personeel.

Inmiddels zijn FNV en de Schipholdirectie om tafel gegaan en hebben de zomervakantie geëvalueerd. Daarbij heeft Schiphol erkend tot een soortgelijke conclusie te zijn gekomen die ook door de vakbond is getrokken: het personeel is de dupe van de concurrerende afhandelaren. Bovendien vindt Schiphol nu ook dat acht afhandelbedrijven een fors aantal is, in vergelijking met omringende landen die er maximaal twee of drie hebben.

Stakingen

Schiphol wil nu werken aan een cao die voor alle afhandelbedrijven hetzelfde is, maar waarschuwt tegelijk dat die er niet op korte termijn zal zijn. FNV heeft aangegeven Schiphol daarvoor de tijd te geven, maar sluit stakingen niet uit als er in het voorjaar geen akkoord ligt.