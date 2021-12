FNV: vliegtuigmotoren verderop starten vanwege gezondheid medewerkers

Vliegtuigen op Schiphol moeten voortaan eerst een stuk gesleept worden, voordat de motoren mogen worden gestart. Dat eist vakbond FNV van Schiphol na aanhoudende berichten van gezondheidsklachten van platformmedewerkers. De luchthaven en KLM zouden al vijftien jaar op de hoogte zijn de gezondheidsrisico's voor het personeel dat dagelijks in de buurt van startende motoren moet werken.

FNV pleit er al een aantal jaar voor om de vliegtuigen eerst een stuk te verslepen, voordat de motoren gestart mogen worden. Schiphol wil dat ook wel, maar verwacht het pas in 2030 te kunnen realiseren. Op de luchthaven loopt momenteel een proef met sleepvoertuigen die vanuit de cockpit van een vliegtuig bediend kunnen worden.

Joost van Doesburg van FNV Schiphol vindt die planning onacceptabel: "Ze zijn al jaren op de hoogte van dit probleem. Dan moeten we blijkbaar nog negen jaar wachten of dit experiment wel slaagt en/of er dan echt maatregelen worden genomen." Het platformpersoneel trekt regelmatig aan de bel over gezondheidsklachten zoals longkanker en hartproblemen door de uitstoot van ultrafijnstof door startende vliegtuigen.

Van Doesburg wil niet dat er langer wordt gewacht en eist van Schiphol dat er zo snel mogelijk 'traditionele' sleepwagens worden aangeschaft: