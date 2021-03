Volgend jaar wil Schiphol verder experimenteren met meerdere zogenaamde Taxibots voor het sleepwerk op de luchthaven. Het voertuig is alleen geschikt voor het slepen van Boeing 737's en Airbus A320's. Die vliegtuigtypes nemen ruim de helft van het vliegverkeer op Schiphol voor hun rekening. Een taxibot voor grotere vliegtuigen wordt in 2023 verwacht.

Uit onderzoek blijkt dat een ritje van de gate naar de Polderbaan zo'n 65 procent bespaart. Schiphol is hoopvol over de resultaten, omdat de nieuwe sleepmethode volgens de luchthaven een aanzienlijke milieuwinst kan opleveren doordat vliegtuigen op de grond minder uitstoten.

Hoe het werkt

De Taxibot wordt eerst bestuurd door de chauffeur in het voertuig. Als het vliegtuig met de neus de goede richting opstaat, neemt de piloot in de cockpit de controle van de sleepwagen over. De chauffeur blijft wel in de Taxibot om het voertuig weer van de startbaan naar de terminal te rijden.

