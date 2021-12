Onderzoek: Leefbaarheid Rijsenhout 'in vrije val' door reservering parallelle Kaagbaan

De leefbaarheid in Rijsenhout neemt in razend tempo af door de reservering van de parallelle Kaagbaan. Zo daalt het gemiddelde inkomen ten opzichte van vergelijkbare dorpen snel. Zakte de woningwaarde de afgelopen vijf jaar met ruim 100 miljoen euro, en vergrijst het dorp waardoor essentiële voorzieningen als scholen en sportverenigingen verdwijnen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van de dorpsraad Rijsenhout.

"We dreigen een spookdorp te worden", aldus de voorzitter van de dorpsraad Hans van der Meulen. "We doen dan ook de oproep aan de overheid om die reservering er per direct af te halen, dit houden we niet langer vol." Onderzoeker Walter Manshanden: "De reservering legt al jaren een schaduw over Rijsenhout. Schiphol heeft de reservering gemaakt om, wanneer nodig, een nieuwe start- en landingsbaan aan te leggen." Met een tweede Kaagbaan zouden er niet 74, maar 75 vliegtuigen per uur vanaf Schiphol kunnen vertrekken. Geen vernieuwing Maar de reservering is dus niet zonder gevolgen: het leidt tot een grote onzekerheid over de mogelijkheden van de grond en er worden daardoor geen nieuwe woningen gebouwd. Daarnaast staan er in het dorp tientallen verlaten kassen van bedrijven die de schaalvergroting in de glastuinbouw niet hebben overleefd. De eigenaren van de grond hebben nog geen nieuwe bestemming gevonden en dus is er geen vernieuwing.

En zonder nieuwe woningen blijft de komst van jonge mensen uit. "Hierdoor komt de sociale cohesie onder steeds grotere druk te staan. Het gevolg is dat essentiële voorzieningen verdwijnen. Zo zijn beide basisscholen gehalveerd en het aantal leden van de sportverenigingen is de afgelopen tien jaar met een derde afgenomen", aldus de voorzitter van de dorpsraad Rijsenhout. Investeren Hij vervolgt: "Het betekent dat mensen met de hogere inkomens wegtrekken, en mensen met lagere inkomens naar Rijsenhout komen. Omdat de toekomst onzeker is, investeren mensen niet alleen meer in hun woningen. Ze investeren ook minder in elkaar. Het onderzoek heeft als conclusie dat het dorp met twee grote problemen zit. Aan de ene kant dreigt Rijsenhout een spookdorp te worden door de reservering. En aan de andere kant wordt, bij de aanleg van de tweede Kaagbaan, een groot deel van het dorp weggevaagd.

De oplossing ligt volgens Van der Meulen voor de hand: De reservering er per direct afhalen. "Als we in de open ruimten van het dorp zo'n 400-500 woningen kunnen/mogen bouwen, kunnen we als dorp weer vleugels krijgen." Het onderzoek is uitgevoerd door Neo Observatory en Leobus, in opdracht van de dorpsraad Rijsenhout. Er volgt mogelijk nog een onderzoek naar de juridische houdbaarheid van de reservering. Volgens de Luchtvaartnota 2020-2050 hád er dit jaar al een onderzoek plaats moeten vinden over de noodzaak om de reservering te verlengen.