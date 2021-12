Regeerakkoord beknopt over Schiphol: (meer) belasting op tickets en kerosine

De nieuwe coalitie is beknopt over de toekomst van Schiphol in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord. Een beslissing over de toekomst van de luchthaven wordt volgend jaar genomen. Stikstof, ultrafijnstof en geluidsoverlast zijn 'uitdagingen' voor het nieuwe kabinet. Tegelijkertijd willen de coalitiepartijen zekerheid en perspectief voor Schiphol bieden, dat als belangrijk wereldwijd knooppunt wordt gezien.

Een Boeing 737-800 van KLM stijgt op vanaf de Polderbaan op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

De voorstellen uit 2020 om de luchtvaart te verduurzamen worden door het nieuwe kabinet voortgezet. De belasting op vliegtickets wordt verhoogd om die duurzaamheidsdoelen voor een deel te betalen en reizigers te stimuleren voor kortere afstanden de trein te nemen. De coalitie wil samen met de EU optrekken om kerosine te belasten. Dankzij Schiphol is Nederland uitstekend verbonden met de rest van de wereld, vinden VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. De luchthaven zorgt direct en indirect voor veel werkgelenheid. Internationale bedrijven willen zich door de aanwezigheid van Schiphol in Nederland vestigen. Voor het nieuwe kabinet is het wereldwijde knooppunt dat Schiphol biedt belangrijk om zekerheid en perspectief te bieden. Groei of krimp Stikstof, (ultra)fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw zijn uitdagingen waar oplossingen voor moeten worden gevonden. Een besluit over eventuele groei en de opening van Lelystad Airport valt in 2022. Schiphol wil graag in het aantal vluchten groeien, maar voor de luchthaven dreigt momenteel eerder krimp, onder meer vanwege een ontbrekende natuurvergunning.

Reactie Schiphol op het regeerakkoord "De nieuwe coalitie omarmt de ambitie om Nederland te blijven verbinden met de wereld. Dat kan met perspectief voor de omgeving door het verminderen van uitstoot en geluid, een koplopersrol in de verduurzaming én ruimte voor de hub in de combinatie van Schiphol en Lelystad. Dit regeerakkoord bevestigt de benadering uit de Luchtvaartnota van dezelfde coalitiepartijen. Wij zijn aan de slag met de uitdagingen en hebben het vertrouwen dat zekerheid en perspectief voor alle betrokkenen kan worden gecreëerd."