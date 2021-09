Omwonenden Schiphol geven minister laatste kans om lawaai aan te pakken

Als demissionair minister niet ingaat op de eisen van RBV, stapt de groep naar de rechter. Een woordvoerder van het ministerie laat NH Nieuws weten later vandaag met een reactie te komen.

Bewonersgroep RBV haalt ook een onderzoek van GGD Kennemerland aan, waarin staat dat omwonenden van Schiphol wakker liggen en gezondheidsproblemen hebben door de overlast, zoals luchtwegklachten, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en psychische klachten. De interviews die de GGD voor het onderzoek met omwonenden hield, vonden voor de coronacrisis plaats. Het aantal vluchten op Schiphol is ongeveer met de helft afgenomen, in vergelijking met 2019.

Van de omwonenden moet de nieuwe demissionair luchtvaartminister het lawaai veroorzaakt door Schiphol terugbrengen tot de WHO-normen. De bewonersgroep wijzen Visser op een advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat geluid afkomstig van luchtvaart niet hoger mag zijn dan 45 decibel, maar dat 1,4 miljoen omwonenden van Schiphol worden blootgesteld aan aanzienlijk hogere geluidsniveaus.

