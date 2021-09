Wethouder na ultimatum bewonersgroep: "Schiphol is veel meer dan geluidshinder"

Wethouder Jurgen Nobel (VVD) van Luchthavenzaken in de gemeente Haarlemmermeer vindt dat bewonersgroep RBV voorbij gaat aan het economisch belang van Schiphol. De bewoners hebben demissionair minister Visser van Infrastructuur een ultimatum gegeven om de vliegtuighinder 'drastisch te verminderen', anders stappen ze naar de rechter. Volgens Nobel zet de groep de verhoudingen onnodig onder spanning.

Demissionair minister Barbara Visser heeft het Infrastructuur-stokje nog maar net van Cora van Nieuwenhuizen overgenomen, haar eerste ultimatum heeft ze al aan haar broek hangen. Bewonersgroep Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) geeft haar zes weken om met een plan te komen om het geluid rondom Schiphol terug te brengen tot een adviesnorm van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). Doet ze dat niet, dan stapt de groep naar de rechter. Wethouder Nobel verwacht niet dat de groep veel kans maakt bij een rechtszaak. De WHO-norm is namelijk een advies. Om gezondheidsklachten van omwonenden te voorkomen, zou maximaal 45 decibel aan vliegtuiggeluid acceptabel zijn. Ter vergelijking: 50 decibel staat gelijk aan een auto die voorbij rijdt of een koelkast die aanslaat. Economisch belang "Dat lijkt me heel erg ingewikkeld", zegt Nobel tegen NH Nieuws. "Minder hinder onderschrijf ik wel, maar zover als zij willen gaan met een rechtszaak, dat lijkt me niet verstandig. Het zet de boel onnodig onder spanning." De Haarlemmermeerse wethouder vindt dat RBV voorbij gaat aan het economisch belang van Schiphol. "Een luchthaven is veel meer dan geluidshinder. De afgelopen coronaperiode hebben we gezien dat onze economie met 18 procent gekelderd is. Dat zijn ontzettend veel banen."

'Terugdringen aantal vlieguren meest effectief' Geluidsdeskundige Rein Muchall zag inderdaad een dip in de metingen toen het vliegverkeer door corona bijna stillag. Maar die dip, zegt hij, is nu duidelijk voorbij. Hij denkt dat het stiller maken van de vliegtuigen geen makkelijke klus is. "Het gaat heel erg langzaam, omdat het moeilijk is die straalmotoren stiller te krijgen." Ook denkt hij dat nieuwe aanvliegroutes niet snel verlichting zullen bieden. "In de krant heb ik gelezen over verbeterde navigatie waarmee om de bewoonde gebieden heen kan worden gevlogen. Dat zijn mooie woorden, maar ik moet het eerst nog zien of dat ook echt waargemaakt wordt." Wat volgens Muchall wel effectief is, is een andere manier van landen. Het vliegtuig landt hierbij niet over een lange periode, maar gaat in korte tijd van grote hoogte naar de landingsbaan. "Er is veel precisie van de piloot voor nodig en daarom wordt het nog maar weinig gevolgd." Een maatregel die volgens Muchall de geluidsoverlast absoluut terug zou dringen is het maken van minder vlieguren. "Dat is de meest betrouwbare en effectieve maatregel, maar het heeft natuurlijk wel weer andere consequenties."

Volgens Jan Boomhouwer van RBV gaat het om een afweging tussen economisch belang en de volksgezondheid: "Als het betekent dat werkgelegenheid op Schiphol vermindert; hier in deze regio is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Een verandering van werk is ook geen onmogelijke opdracht." Werkgelegenheid "Dat lijkt mij een ietwat gemakkelijke conclusie", reageert Nobel. "Als je kijkt hoeveel mensen op de luchthaven werken, van praktisch opgeleid tot hoger opgeleid. Het is ongelofelijk belangrijk voor onze economie, dat blijkt ook uit diverse rapporten. (...) Als Schiphol kleiner wordt, heeft dat grote gevolgen voor onze werkgelegenheid." Tekst gaat door onder de video.

'Kabinet wil hinder terugdringen' Een woordvoerder van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat ook het demissionaire kabinet de geluidshinder voor omwonenden wil terugdringen, ook al vindt het kabinet dat de luchtvaart Nederland veel goeds brengt. "Tegelijk heeft het kabinet ook oog voor hinder als gevolg van luchtvaart voor omwonenden. Daarom staat in de luchtvaartnota 2020-2050 dat Schiphol eerst de geluidshinder moet verminderen. Er kan pas sprake zijn van groei als de geluidshinder is afgenomen." Het besluit over groei van Schiphol wordt voorlopig nog niet genomen. Daar moet een mogelijk nieuw kabinet zich over buigen. De woordvoerder laat weten dat het ministerie met alle betrokkenen in gesprek blijft.

