Mogelijk geen mega-onderhoud Zwanenburgbaan Schiphol door bezwaar milieuclub

Om tijdelijk van de geluidsregels af te wijken, moet Schiphol toestemming krijgen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat heeft tot 1 december een internetconsultatie lopen, waar omwonenden terechtkunnen voor hun bezwaren en opmerkingen. Tot nu toe telt de online consultatie meer dan duizend reacties.

Dwingen aan de regels te houden

Volgens MOB (Mobilisation for the Environment) van milieuactivist Johan Vollenbroek leidt het onderhoud tot extra stikstofuitstoot. Bovendien zorgt de sluiting van de Zwanenburgbaan voor verplaatsing van stikstofneerslag in andere gebieden, omdat de vliegtuigen via andere banen moeten opstijgen en landen. Met het handhavingsverzoek wil MOB Schiphol dwingen zich aan de regels te houden.

'Schiphol houdt zich wel aan wet- en regelgeving'

Schiphol is van mening dat de luchthaven zich aan de wet houdt, laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten: "Onderhoud aan start- en landingsbanen is noodzakelijk, zodat ze in goede conditie zijn en blijven en reizigers veilig kunnen blijven vliegen. We hebben de overtuiging dat we werken binnen de geldende wet- en regelgeving. We wachten een uitspraak over het handhavingsverzoek af."