KLM moet krimp van Schiphol slikken: minister heeft geen boodschap aan doemscenario

KLM moet zich neerleggen bij het kabinetsbesluit dat Schiphol vanaf volgend jaar moet krimpen. De luchtvaartmaatschappij schetst een doemscenario, waarin Schiphol een tweederangsluchthaven wordt, er duizenden banen verdwijnen en KLM tevergeefs miljarden steekt in een nieuwe, stillere vloot. Het kabinet slaat KLM's smeekbede om het krimpbesluit terug te draaien in de wind.

De Tweede Kamer debatteerde gisteravond met minister Harbers over de krimp. De publieke tribune was gevuld met geüniformeerde piloten, cabine- en grondmedewerkers van KLM, Transavia en Easyjet. Initiator Ruud Stegers, piloot bij KLM en vice-president van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), wilde met het bezoek de Tweede Kamer en de minister de duizenden banen die op de tocht zouden staan, een gezicht geven.

KLM hoopt door middel van een gesprek met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het tij te kunnen keren. Harbers wil wel praten, maar wijkt niet van zijn besluit. Vanaf volgend jaar november zal een nieuw maximumaantal vluchten per jaar op Schiphol gelden: van 500.000 naar 440.000. Het is Schiphol de aflopen jaren niet gelukt om de geluidsoverlast terug te brengen.

KLM en de VNV beschuldigen het kabinet ervan dat er geen rekening is gehouden met de vlootvernieuwing van KLM en Transavia. Een krimp naar 440.000 vluchten per jaar zou niet nodig zijn, omdat de nieuwe Boeing 787 Dreamliners, Embraer 195-E2's en de toekomstige Airbus A321neo's en A320neo's veel stiller zijn. In het geval van de Airbussen tot wel 50 procent stiller dan de oude Boeing 737-vloot.

In de toekomst geen maximumaantal vluchten meer

Volgens Harbers is er wel degelijk rekening gehouden met de nieuwe vliegtuigen en komt het kabinet ook met vlootvernieuwing op het nieuwe maximumaantal vluchten per jaar. Harbers wil overigens in de toekomst af van een maximumaantal vliegbewegingen. Daarvoor in de plaats komt er grens op hoeveel lawaai er op Schiphol gemaakt mag worden.

Het artikel gaat verder onder de video.