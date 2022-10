Piloten in uniform naar Den Haag voor smeekbede: stop alsnog krimp Schiphol

Piloten, stewards, stewardessen en technici van KLM, Transavia en easyJet komen vanmiddag in uniform naar een debat over Schiphol in de Tweede Kamer. Het personeel vreest voor een verlies van duizenden banen als het kabinet de krimpplannen voor Schiphol doorzet. Voor GroenLinks gaat de krimp niet ver genoeg en zal vanmiddag voor nóg minder dan de nu voorgestelde 440.000 jaarlijkse vluchten pleiten.

KLM-piloten in de cockpit van een Boeing 737 - NH Nieuws / Doron Sajet

De dresscode van de piloten, cabinemedewerkers én technici is bedoeld als statement. De groep van ongeveer 25 personen wil Den Haag duidelijk maken dat een krimp van 500.000 naar 440.000 jaarlijkse vluchten duizenden banen gaat kosten. Afgelopen juni maakte minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat de krimp vanaf eind 2023 moet ingaan. Bewoners rondom Schiphol zouden volgens hem te veel geluidsoverlast ervaren. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) vindt het voornemen van het kabinet onnodig en onverstandig. Alleen al voor KLM zou de krimp betekenen dat er 30 bestemmingen vanaf Schiphol zouden moeten worden geschrapt, maar de pilotenbond vreest dat het daar niet bij blijft. Luidruchtig Reizigers en luchtvaartmaatschappijen zullen Schiphol volgens de VNV de komende jaren steeds vaker links laten liggen. Dat gaat ten koste van de werkgelegenheid op Schiphol. Bovendien denkt de bond dat de omgeving er niet beter van wordt: buitenlandse luchtvaartmaatschappijen zullen als compensatie grotere, luidruchtigere vliegtuigen naar Schiphol sturen, terwijl KLM en Transavia juist investeren in een veel stillere vloot. Terugverdienen Het kabinet heeft volgens VNV onvoldoende gekeken naar de alternatieven voor krimp, zoals die nieuwe vliegtuigen van KLM en Transavia. Vanaf volgend jaar ruilen die maatschappijen hun verouderde Boeing 737's in voor een moderne Airbus-vloot, met stillere motoren. Die investering moet wel terugverdiend worden, en dat kan nog wel eens moeilijk worden als Schiphol moet krimpen, meent de pilotenvakbond.

Vanaf volgend jaar krijgen Transavia en KLM Airbus A321neo's en A320neo's. Het artikel gaat verder onder de afbeelding.

Toekomstige Airbus A321neo van KLM - Airbus

Op de pof Voor Tweede Kamerlid Suzanne Kröger gaan de krimpplannen van minister Harbers nog niet ver genoeg. Ze heeft begrip voor de zorgen van de piloten, cabinemedewerkers en technici, maar vindt dat Schiphol een duurzame luchthaven moet worden. "Het is in ieders belang dat Schiphol voortaan binnen de grenzen blijft wat betreft klimaat en stikstof", zegt Kröger tegen NH Nieuws. "Schiphol heeft jarenlang op de pof geleefd." Net als de VNV vindt Kröger de krimpvoornemens van Harbers onvoldoende onderbouwd. Beiden vinden het maximumaantal van 440.000 vluchten per jaar nattevingerwerk, maar GroenLinks pleit dus voor veel minder vluchten en het vliegend personeel voor meer.

Nachtvluchten Hoewel de Raad van State onlangs nog haar wetsvoorstel voor een verbod van tafel veegde, zal Suzanne Kröger zich vanmiddag opnieuw hardmaken voor minder nachtvluchten. Volgens Kröger krimpt het aantal nachtvluchten namelijk niet mee. GroenLinks is niet bang dat een kleiner Schiphol funest is voor de werkgelegenheid. "De jarenlange groei is ten koste gegaan van de omwonenden én medewerkers", zegt Kröger. "Nu kun je er een fatsoenlijke werkgever van maken, maar dan moet de overheid de regie van Schiphol overnemen." De Tweede Kamer debatteert vanmiddag van 16.30 uur tot 22.15 uur met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over Schiphol. De Kamer heeft een gezamenlijke brief van de VNV en zes andere vakbonden ontvangen met daarin de zorgen van het personeel.