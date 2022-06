Kabinet beslist: Schiphol moet krimpen

Het maximumaantal vluchten op Schiphol wordt vanaf november 2023 van 500.000 teruggebracht naar 440.000 per jaar. Het gerucht over de krimp van de luchthaven hing al een tijdje in de lucht, maar is vanmiddag door het kabinet bevestigd. Bewonersorganisaties noemen het besluit historisch, maar zetten er ook kanttekeningen bij. Eén zo'n organisatie overweegt nog steeds een gang naar de rechter voor nóg meer krimp.

Vliegtuigen van KLM geparkeerd aan de E-pier van Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Het kabinet benadrukt het belang van de goede verbondenheid met de rest van de wereld via Schiphol, die een belangrijke bijdrage aan de welvaart van Nederland levert: "Maar Schiphol ligt ook in één van de drukste delen van Nederland: een sterk verstedelijkt gebied. Bewoners van de regio rondom Schiphol hebben te maken met de negatieve gevolgen van de luchthaven. Zij hebben overlast van vlieggeluid en maken zich zorgen over de effecten van luchtvaart op hun gezondheid, de natuur en het klimaat." Volgens Aalsmeerder Jan Boomhouwer van Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) moet nog maar blijken wat het krimpbesluit voor omwonenden gaat betekenen. Hij denkt dat het kabinet geen andere keuze meer had, omdat het Schiphol niet is gelukt om een natuurvergunning te kunnen bemachtigen, omdat de luchthaven niet voldoet aan de eisen voor stikstof, uitstoot en geluidsoverlast. Het maximumaantal vluchten wordt vanaf 2023 teruggebracht naar 440.000 per jaar. Het huidige aantal van 500.000 is niet wettelijk vastgelegd, maar wordt gedoogd zolang Schiphol bezig is met het aanvragen van die natuurvergunning. Omdat de kans klein is dat de luchthaven die met een half miljoen vluchten krijgt, kiest het kabinet voor krimp. Krimp niet voor omwonenden "Krimp blijkt dus toch mogelijk", zegt Jan Boomhouwer tegen NH Nieuws, "Maar denk maar niet dat de overheid dat voor de omwonenden doet. Schiphol is nog steeds aan het herstellen van de coronacrisis en dit biedt ze de gelegenheid om zonder tussenkomst van een rechter terug te groeien naar 440.000 vliegbewegingen per jaar." Naar verwachting zal Schiphol dit jaar uitkomen op 360.000 tot 400.000 vluchten. Tekst gaat verder onder lees ook.

Boomhouwer is dan ook niet overtuigd dat een kleiner maximumaantal in het voordeel van de omwonenden zal zijn. "Het is geen getallenkwestie. De discussie moet gaan over wat leefbaar is voor de mensen die rondom Schiphol wonen." De RBV van Boomhouwer en minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gaan die discussie aanstaande maandag aan. Naar de rechter 'onvermijdelijk' Mocht Harbers de RBV dan niet kunnen overtuigen hoe hij met 440.000 vluchten de overlast kan laten afnemen, is een gang naar de rechter volgens Boomhouwer 'onvermijdelijk'. De bewonersgroep werkt al een jaar aan een dagvaarding: de overheid moet met een plan komen om het geluid rondom Schiphol 'drastisch te verminderen' tot de adviesnorm van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie).