'Schiphol krimpt met tienduizenden vluchten, Lelystad blijft langer dicht'

Zowel Schiphol als Lelystad Airport krijgen het niet voor elkaar om aan de eisen voor stikstof, fijnstof en geluidsoverlast te voldoen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de opening van Lelystad weer vooruitgeschoven, dit keer naar 2024. De regionale luchthaven zou in de oorspronkelijke plannen van het kabinet geopend moeten worden om Schiphol te ontlasten.

Lelystad Airport is nu nog een luchthaven uitsluitend bedoeld voor de kleine luchtvaart, zoals lesvluchten en sportvliegers. De infrastructuur van het vliegveld is al jaren gereed voor vakantievluchten: de landingsbaan is verlengd, de verkeerstoren is verhoogd en bemand met luchtverkeersleiders en er staat een complete terminal met parkeerplekken voor drie vliegtuigen van het formaat Boeing 737 of Airbus A320.