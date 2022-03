Milieufederaties: 150.000 nieuwe woningen te dicht bij Schiphol

Toekomstige bewoners in een straal van 20 tot 40 kilometer rondom Schiphol zouden blootgesteld gaan worden aan te veel vliegtuiglawaai om er gezond te kunnen leven.

Het gaat onder meer om bouwlocaties in Amsterdam, Haarlemmermeer, Amstelland, de Zaanstreek en Kennemerland. De milieu- en bewonersclubs baseren zich op normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die stelt dat de geluidsbelasting overdag niet hoger mag zijn dan 45 decibel en 's nachts 40 decibel.

Volgens het onderzoek zouden er op 115 nieuwbouwlocaties woningen komen op ongezonde plekken. "Het gaat alleen in deze inventarisatie al om 150.600 woningen. En dus minstens 300.000 nieuwe bewoners die aan te veel vliegtuiglawaai worden blootgesteld", aldus Sijas Akkerman, directeur van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.

"Daarom roepen we de aankomende wethouders en raadsleden op om één front te vormen en bij luchtvaartminister Harbers te pleiten voor krimp van Schiphol om zo de ongezonde geluidsoverlast door stijgende en landende vliegtuigen van en naar Schiphol significant te verminderen", aldus Akkerman.

Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland doet een beroep op lokale politici om gezamenlijk aan de bel te trekken bij het Rijk: "Gemeenten zijn weliswaar niet verantwoordelijk voor het luchtvaartbeleid, dat is de rijksoverheid. Maar gemeenten zijn wel verantwoordelijk voor een veilige en gezonde woon- en leefomgeving."

Tot nu toe houdt minister Harbers van Infrastructuur zich vast aan de luchtvaartnota 2020-2050, waarin onder meer staat dat Schiphol meer vluchten kan verdienen als de overlast afneemt. Dit jaar neemt het kabinet een definitief besluit over de toekomst van Schiphol.

Klachten over Schiphol nemen in steeds wijdere omgeving toe

Klachten over Schiphol nemen in steeds wijdere omgeving toe

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

@ Volg luchtvaartverslaggever Doron Sajet op twitter



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]