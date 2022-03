Tweede Kamer houdt vast aan reservering parallelle Kaagbaan Schiphol

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil niet af van de reservering voor een parallelle Kaagbaan op Schiphol. Coalitiepartij D66 diende een motie in om plannen voor de aanleg van de start- en landingsbaan voorgoed te schrappen. Vanwege de reservering kunnen er nauwelijks nieuwe woningen worden gebouwd in het Haarlemmermeerse dorp Rijsenhout. De gemeente en de dorpsraad zijn erg teleurgesteld.

Een Q400 van Croatia Airlines nadert de Polderbaan van Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Een eventuele tweede Kaagbaan zou in plaats van een of meerdere bestaande start- en landingsbanen aangelegd kunnen worden. De baan zou onder meer de vliegveiligheid op Schiphol ten goede komen, denkt minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Een meerderheid van de Tweede Kamer was het met Harbers eens om de reservering daarom niet te schrappen. Artikel gaat verder onder het kaartje.

De reservering van de parallelle Kaagbaan in beeld - NOS

Voor Rijsenhout hangt die reservering van de baan als een donkere wolk boven het dorp. Rijsenhout vergrijst en door geluidsregels van Schiphol mag er bijna niet gebouwd worden. Hans van der Meulen, voorzitter van de dorpsraad in Rijsenhout reageert op het besluit van de Tweede Kamer: "Ik ben uiterst teleurgesteld want dat betekent dat de reservering voorlopig nog de schaduw over de leefbaarheid in Rijsenhout zal blijven werpen. Maar we blijven strijden!" Vergrijzing Uit onderzoek van de dorpsraad blijkt dat het gemiddelde inkomen ten opzichte van vergelijkbare dorpen snel daalt. De woningwaarde zakte de afgelopen vijf jaar met ruim 100 miljoen euro, en door de vergrijzing verdwijnen essentiële voorzieningen zoals scholen en sportverenigingen. Het onderzoek werd gisteren nog door de dorpsraad aangeboden aan de Tweede Kamer. Artikel gaat verder onder de tweet.

Dorpsraad Rijsenhout biedt de commissie #IenW rapport ‘Rijsenhout in vrije val (reservering parallelle Kaagbaan)’ aan pic.twitter.com/KdY2vtb3wv — IenW Tweede Kamer (@IenWTweedeKamer) March 22, 2022

Teleurgesteld Ook een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer laat aan NH Nieuws weten teleurgesteld te zijn: "Wij pleiten al jaren voor het weghalen van deze reservering van een extra landingsbaan bij Rijsenhout. Deze baan is echt onnodig. Maar het houdt vooral allerlei broodnodige ontwikkelingen in Rijsenhout tegen. Dus dit is wel teleurstellend."