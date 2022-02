Er is nog geen vliegtuig geland, maar al ruim tien jaar is de grond ten noorden van Rijsenhout gereserveerd voor een extra landingsbaan op Schiphol. Deze reservering van de tweede Kaagbaan hangt als een donkere wolk boven het dorp. Rijsenhout vergrijst en door geluidsregels mag er bijna niet gebouwd worden. Als je het de inwoners van Rijsenhout vraagt is er maar één oplossing: de reservering moet geschrapt worden.

Een Q400 van Croatia Airlines nadert de Polderbaan van Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

"Mijn oudste is 18 en mijn jongste is 15, je hoopt toch wel dat zij op kunnen groeien in een dorp waar zij altijd gewoond hebben en waar ze een gezin kunnen starten", vertelt een van de inwoners van Rijsenhout. De grond is in ieder geval tot 2024 gereserveerd voor de eventuele aanleg van een nieuwe start- en landingsbaan. In de tussentijd groeit het vraagstuk of Schiphol überhaupt moet groeien en kan de gemeente Haarlemmermeer niet bouwen in het dorp. Rijsenhout zou namelijk in de aanvliegroute van de nieuwe baan liggen en daarom mag er nú al niet gebouwd worden. Tekst gaat verder onder video.

Rijsenhout snakt naar perspectief: "Schrap die reservering van de tweede Kaagbaan" - NH Nieuws

Met alle gevolgen van dien: de leefbaarheid in het dorp gaat hard achteruit. Uit onderzoek van de dorpsraad blijkt dat het gemiddelde inkomen ten opzichte van vergelijkbare dorpen snel daalt. De woningwaarde zakte de afgelopen vijf jaar met ruim 100 miljoen euro, en het dorp vergrijst waardoor essentiële voorzieningen als scholen en sportverenigingen verdwijnen. Vervallen kassen Het dorp staat vol met vervallen kassen uit de tijd dat Rijsenhout nog bloeide door de sierteelt. Op de plek van deze kassen zien de inwoners graag woningen komen. Maar door de reservering kan het bestemmingsplan van de grond ook niet aangepast worden. De bewoners trekken daarom al langer aan de bel over de reservering, zo kwam minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat onlangs naar Rijsenhout om in gesprek te gaan met bijvoorbeeld inwoner Co van der Laarse: "Harbers zou zich onsterfelijk kunnen maken door die reservering te schrappen, anders is hij gewoon weer één van het lange lijstje van politici die op bezoek is geweest."

Quote "We moeten ervoor zorgen dat op de plek van die kassen nieuwe woningen komen" Jurgen NObel, VVD Haarlemmermeer

Naast Van der Laarse spreken politieke partijen in Haarlemmermeer zich nu ook eensgezind uit: de reservering van de tweede Kaagbaan moet geschrapt worden zodat Rijsenhout nieuw leven in geblazen wordt. Jurgen Nobel, lijsttrekker van VVD Haarlemmermeer: "We moeten ervoor zorgen dat op de plek van die kassen nieuwe woningen komen. Nu zorgen die vervallen kassen voor criminaliteit en komen er geen nieuwe woningen wat zorgt voor vergrijzing." Nobel was de afgelopen vier jaar wethouder Luchthavenzaken in de gemeente. Toch is het hem niet gelukt om de reservering nu al te laten schrappen. Toekomst in handen van minister Harbers "Dat is me inderdaad niet gelukt, maar ik pleitte altijd over het laten verdwijnen van deze reservering en zal dat nu ook blijven doen", aldus Jurgen Nobel. De toekomst van Rijsenhout ligt in de handen van minister Harbers en zijn ministerie. "Hij zal het besluit over de reservering in een pakket aan andere vraagstukken meenemen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de nachtvluchten, Lelystad Airport en de verduurzaming van de luchtvaart. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer voor het eerst met Mark Harbers over Schiphol, die sinds 10 januari de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat is.