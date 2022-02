D66: Schrap reservering parallelle Kaagbaan om ruimte te maken voor woningbouw

De Tweede Kamerfractie van D66 vindt dat de reservering van de grond voor aanleg van de tweede Kaagbaan moet worden opgeheven. Op die manier moet ruimte worden vrijgespeeld voor woningbouw in Rijsenhout.

Een Boeing 787-8 Dreamliner van Aeromexico landt op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Dat meldt mediapartner NOS vanochtend. Het stuk grond bedoeld voor de nieuwe landingsbaan - Schiphols zesde - ligt ten noorden van het dorp Rijsenhout en is gereserveerd tot en met 2024. Op de tekentafel ligt de baan parallel aan de (eerste) Kaagbaan. Met de komst van de baan zou het aantal landingen op Schiphol kunnen groeien, maar D66 vindt het misplaatst om daar nu op voor te sorteren. "Als je realistisch bent, kun je je afvragen op groei van Schiphol überhaupt mogelijk is", aldus Tweede Kamerlid Raoul Boucke. Meer woningbouw "De problemen met onze natuur, het klimaat en de geluidsoverlast zijn te groot. Dus een extra landingsbaan is niet aan de orde." Bovendien wijst hij op de alternatieven voor de schaarse grond. "Door het schrappen van de landingsbaan geven we bovendien ruimte om in de toekomst meer huizen te bouwen in de Randstad", zegt hij in een persbericht op de website van de landelijke D66-fractie. Leegloop Haarlemmermeer roept Den Haag al langer op om de knoop door te hakken. Als de grond niet wordt gebruikt voor een extra landingsbaan, kunnen er veel huizen gebouwd worden, redeneert de gemeente. Bovendien loopt Rijsenhout leeg, omdat (potentiële) bewoners het risico op geluidsoverlast incalculeren.

Leegloop Rijsenhout NH Nieuws komt later deze week met een reportage over welke gevolgen de reservering heeft voor de leefbaarheid in Rijsenhout.