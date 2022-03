Rechtszaak Schiphol dichterbij dankzij verkiezingsuitslag Aalsmeer

Bewonersgroep Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) uit Aalsmeer kan waarschijnlijk toch rekenen op financiële steun van de gemeente voor een rechtszaak tegen vliegtuiglawaai van Schiphol. Tot de verkiezingen van vorige week was er geen meerderheid in de gemeenteraad om RBV te hulp te schieten. De tegenstanders van de steun zijn sinds woensdag in de minderheid.

Een Boeing 777 van KLM stijgt op van de Aalsmeerbaan op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

De VVD en het CDA in Aalsmeer stemden in 2020 tegen een motie ingediend door GroenLinks om bewonersgroep RBV financieel en juridisch te steunen voor een rechtszaak tegen de staat. RBV wil de minister van Infrastructuur door een rechter laten sommeren om het lawaai van Schiphol 'drastisch te verminderen'. VVD en CDA hadden samen een meerderheid, waardoor RBV naar de steun van de gemeente kon fluiten. De rest van de raad was voor de motie. De fractievoorzitter van GroenLinks in Aalsmeer, Ronald Fransen, laat NH Nieuws weten de nieuwe gemeenteraad het initiatief opnieuw voor te leggen, nu VVD en CDA geen meerderheid meer vormen. "De financiële en juridische steun aan bewonersgroep RBV zal zelfs deel uitmaken van onze inzet tijdens de coalitieonderhandelingen", aldus Fransen. Niets in te brengen Fransen wil dat er einde komt aan de 'rechteloosheid' van omwonenden van Schiphol. De bewoners hebben volgens het raadslid niets in te brengen, zolang de luchthaven met steun van het kabinet blijft inzetten op een groei van het aantal vluchten.