Minister tegen Kamer: toekomst Schiphol staat wél vast

Minister Harbers van Infrastructuur heeft de Tweede Kamer nog eens helpen herinneren dat Schiphol mag groeien, mits er verduurzaamd wordt en de overlast afneemt. In een brief aan de Kamer benadrukt Harbers dat de luchtvaartnota 2020-2050, waarin de ontwikkeling van Schiphol beschreven wordt, wel degelijk definitief is. Een aantal oppositiepartijen was in de veronderstelling dat die koers helemaal nog niet vaststaat.

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat - NH Nieuws / Doron Sajet & Rijksoverheid / Valerie Kuypers

De Tweede Kamer debatteerde vorige maand voor het eerst met Harbers, die sinds 10 januari minister van Infrastructuur en Waterstaat is. In het vijf uur durende debat werd er onder andere door de Partij voor de Dieren en GroenLinks gepleit voor een krimp in het aantal vluchten op Schiphol. Harbers heeft in een brief laten weten dat zowel groei als krimp geen vertrekpunt is voor het nieuwe kabinet, maar een krimp van de negatieve effecten wil, zoals op de gezondheid van mens, natuur en het klimaat. Het kabinet denkt dat dat onder andere mogelijk is met moderne, stillere vliegtuigen en het tanken van duurzame brandstof. In diezelfde brief wees Harbers de Tweede Kamer erop dat de luchtvaartnota definitief is.

Quote "Er is geen aanleiding om deze beleidsnota aan te passen" Minister Mark Harbers, Infrastructuur en Waterstaat

De minister noemt de luchtvaartnota 'een goede basis voor het luchtvaartbeleid.' Harbers: "Er is dan ook geen aanleiding om deze beleidsnota aan te passen." Controversieel De Tweede Kamer had de luchtvaartnota vorig jaar controversieel verklaard, nadat het kabinet was gevallen. Toenmalig minister Van Nieuwenhuizen schoof iedere verdere beslissing over Schiphol door naar het volgende kabinet. Waarschijnlijk kijken het kabinet en de oppositie binnen de Tweede Kamer door die 'controversieel verklaring' nu heel anders naar de status van de luchtvaartnota. Voor onder andere de Partij voor de Dieren is de nota hoogstens een concept. Honderdduizenden vluchten Hoe de luchtvaart moet verduurzamen staat voor het kabinet overigens nog niet alles vast. "Het coalitieakkoord legt nieuwe accenten voor de vervolgbesluiten met (nog) meer aandacht voor verduurzaming en leefomgevingskwaliteit", schrijft Harbers. Voor GroenLinks en de Partij voor de Dieren kan verduurzaming alleen door het schrappen van honderdduizenden vluchten en een definitieve streep door Lelystad Airport.