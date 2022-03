Klachten over Schiphol nemen in steeds wijdere omgeving toe

Het aantal klachten over vliegtuigoverlast van mensen die verder weg van Schiphol wonen, is het afgelopen jaar toegenomen. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In gebieden op grotere afstand van Schiphol − buiten de zogenaamde geluidscontouren van de luchthaven − zijn geen regels over hoeveel overlast de vluchten maximaal mogen veroorzaken.

Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Schiphol berekent ieder jaar hoeveel omwonenden te maken hebben met ernstige geluidshinder en slaapverstoring. Die berekening beperkt zich tot inwoners die in de nabije omgeving van de luchthaven wonen. De afgelopen twee jaar nam het aantal ernstig gehinderde en wakkerliggende omwonenden die dichtbij Schiphol wonen sterk af, vanwege de coronacrisis.

Ernstige geluidshinder nabij Schiphol 2019: 142.400 bewoners

2020: 52.200 bewoners Ernstige slaapverstoring nabij Schiphol 2019: 17.522 bewoners

2020: 8.185 bewoners De cijfers van 2021 zijn nog niet bekend. Bron: ILT

Schiphol zit woningbouw dwars Gemeenten rondom de luchthaven willen graag nieuwe woningen bouwen om aan de grote vraag te voldoen, maar mogen dat niet vanwege de strenge geluidsregels in de buurt van Schiphol. "Dit leidt tot druk uit de samenleving om te bouwen op plekken die daar niet altijd geschikt voor zijn", zegt ILT-inspecteur-generaal Jan van den Bos. De ILT is in februari naar de Raad van State gestapt om een studentenwoningbouwproject in Amstelveen tegen te houden. In Rijsenhout wil men van de reservering van een extra start- en landingsbaan af, die nieuwe woningbouw dwarszit.