NH Airtime: Wordt 2021 echt het jaar van Lelystad Airport?

SCHIPHOL - Dit najaar staat de opening van vakantieluchthaven Lelystad gepland. Lelystad Airport is nu nog het domein van sportvliegers en vliegscholen, maar na de zomer gaan die het veld delen met Boeings en Airbussen voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen rond de Middellandse Zee. Maar de opening is al meerdere keren uitgesteld. Wordt het najaar gehaald of gaat er alsnog een streep door de plannen?

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Coronacrisis of niet, Schipholdirecteur Dick Benschop staat er nog steeds op dat Lelystad opengaat. Het idee achter de vakantieluchthaven is ruimte maken op Schiphol voor meer zakelijke vluchten met veel overstappende passagiers. Het besluit om vakantievluchten te verplaatsen naar Lelystad én Eindhoven is genomen toen Schiphol het maximumaantal vluchten van 500.000 per jaar in zicht zou komen.

Lintje doorknippen

Dat aantal bereikte Schiphol daadwerkelijk in 2017, 2018 en 2019. Hoewel de minister van Infrastructuur Schiphol wel weer wat groeiperspectief bood, bleef het plan om vakantievluchten naar Lelystad Airport te verplaatsen staan. Tot op de dag van vandaag hopen directeur Benschop en demissionair minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dit najaar het lintje te kunnen doorknippen, ondanks het dramatische coronajaar 2020 met 'slechts' 227.000 vluchten.

In de ruime omgeving verzet een deel van de omwonenden zich al jaren tegen Lelystad Airport. Ze zijn bang voor lawaai en uitstoot. En zelfs voorstanders in de Tweede Kamer keren zich nu tegen de opening. Coalitiepartij ChristenUnie vindt Lelystad 'niet passen bij de noodzaak om minder te vliegen'.

Rondje Lelystad

Het ziet ernaar uit dat de opvolger van demissionair minister Van Nieuwenhuizen de knoop over de opening van Lelystad (opnieuw) zal moeten doorhakken. De luchthaven zelf is er overigens wel klaar voor. De baan is verlengd, de verkeerstoren verhoogd, de terminal staat, het luchtruim herzien en de vliegregels zijn aangepast. In NH Airtime vliegen we dit keer een rondje om Lelystad Airport. Met een sportvliegtuig. Want of die Boeings en Airbussen er echt gaan komen, is nog maar zeer de vraag.