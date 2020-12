Coronacrisis slingert Schiphol terug in de tijd: dit jaar net zo druk als in 1992

SCHIPHOL - Het aantal vluchten van en naar Schiphol is dit jaar fors gedaald en zal zelfs vergelijkbaar zijn met het jaar 1992. Toen werden er 239.000 vliegbewegingen geteld. Het totaalaantal van 2020 zal daar waarschijnlijk zelfs wat onder liggen, met - naar schatting van NH Nieuws - 'slechts' tussen de 215.000 tot 235.000 vluchten.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Tot 1 november van dit jaar telde Schiphol 196.544 vliegbewegingen en 18.747.903 passagiers. Als je deze lijn doortrekt, kom je aan het einde van dit jaar uit op ongeveer dezelfde aantallen als in de vroege jaren '90.

Daarmee is het aantal vluchten zelfs minder dan de helft van vorig jaar, toen Schiphol het recordaantal van 496.826 bereikte. Schiphol heeft jaarlijks ruimte voor een half miljoen startende en landende vliegtuigen.

Het aantal passagiers zorgde vorig jaar ook voor een record op Schiphol met 71.680.334. Het totaalaantal passagiers zal eind december waarschijnlijk maar rond de 20 miljoen uitkomen.

Geparkeerde vliegtuigen

Begin dit jaar ging Schiphol nog uit van nagenoeg dezelfde vervoerscijfers als in 2019, maar de coronacrisis maakte in maart een abrupt einde aan die voorspoed. Overbodige vliegtuigen moesten voor langere tijd worden geparkeerd en Schiphol's grootste klant KLM ging aan het staatsinfuus. Een deel van de vloot staat nu nog in Eelde geparkeerd.

