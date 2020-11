NH Airtime: Groningen Airport helpt KLM de winter door

SCHIPHOL - Twaalf KLM-toestellen staan alweer enkele weken werkloos aan de grond op Groningen Airport Eelde. De tien Boeing 737-800's en twee Airbus A330-200's stonden op Schiphol vanwege de gekelderde vraag naar vliegtickets behoorlijk in de weg. De Drentse luchthaven, waar op les- en privévluchten na niets gebeurt, schoot te hulp.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Eelde is de thuisbasis voor de KLM Flight Academy en de Martinair Vliegschool, maar biedt deze hele winter ook onderdak aan de twaalf blauwe passagierstoestellen. De Airbussen, die op het hoofdplatform voor de terminal staan geparkeerd, vlogen in betere tijden naar Noord-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Caribisch Nederlandse eilanden Aruba, Bonaire en Sint-Maarten. Sommige routes zijn tijdelijk geschrapt, maar wat er wel wordt gevlogen, kan met de overige A330's, en de Boeing 777- en 787-vloot.

Lege stoelen

De Boeing 737's van KLM vliegen van Rusland tot Portugal en van het Verenigd Koninkrijk tot Israël, en naar alles wat er tussen ligt. De meeste routes worden nog wel gevlogen, maar minder frequent en in veel gevallen met de Embraer 175 en 190 van KLM Cityhopper. De Embraers zijn kleiner en zuiniger, en zo voorkomt KLM dat er te veel gevlogen wordt met lege stoelen.

Het winterseizoen is in principe eind maart voorbij en dan zouden de vliegtuigen weer terug naar Schiphol moeten worden gevlogen. Maar een KLM-woorvoerder hoopt dat dat veel eerder kan: "We hopen ze morgen alweer te kunnen halen."