In beeld: Groningen ziet blauw van de geparkeerde KLM-toestellen

EELDE - Op Groningen Airport Eelde is vanochtend het laatste KLM-toestel geland dat daar het komende winterseizoen geparkeerd wordt. Sinds vorige week woensdag heeft de maatschappij 10 overbodige Boeing 737-800's en twee Airbus A330-200's naar Eelde overgevlogen. KLM heeft ze door corona voorlopig niet nodig, maar op Schiphol is geen plaats om ze voor langere tijd stil te stallen. De Eeldense luchthaven schoot te hulp.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De 10 Boeings staan de winter lang op een voormalige start- en landingsbaan, de twee Airbus-toestellen staan voor de terminal. "Wij hebben de capaciteit om KLM en Schiphol als overloopluchthaven te helpen", vertelt woordvoerster Lizette van Dijken van Groningen Airport Eelde aan NH Nieuws. "Andere luchthavens hebben die mogelijkheid niet. We zijn blij dat we KLM hiermee kunnen faciliteren."

Uitwijkluchthaven

Het luchthavenpersoneel ziet wel vaker KLM-toestellen op Eelde langskomen. In geval van mist of storm wordt er nog weleens naartoe uitgeweken. De piloten die de toestellen deze afgelopen week naar de voorlopige parkeervoorziening hebben gebracht kennen de weg als hun broekzak: veel van hen haalden hun vliegbrevet bij de KLM Flight Academy in Eelde.

Aalsmeerbaan

Het is de tweede keer tijdens de coronacrisis dat KLM een aantal vliegtuigen voor langere tijd ergens kwijt moet. Eind maart tot begin juli werd de Aalsmeerbaan op Schiphol ingericht als parkeerplaats voor KLM-toestellen. Verwacht wordt dat de 12 KLM-toestellen die in Eelde staan er tot op zijn minst eind maart 2021 blijven.