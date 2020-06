Einde rust omwonenden: Aalsmeerbaan Schiphol vanaf 6 juli weer in gebruik

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Schiphol kon de ruimte op de Aalsmeerbaan goed gebruiken voor het grote aanbod van toestellen die voorlopig niet zouden vliegen. In maart kwam het vliegverkeer op Schiphol nagenoeg stil te liggen. KLM, met een vloot van zo'n 170 vliegtuigen, parkeerde een deel van haar Boeings en Airbussen op de Aalsmeerbaan. De rest werd verdeeld op de platforms op Schiphol-Centrum en Oost, en aan de gates. Een klein deel bleef vluchten uitvoeren.

500 vluchten per dag

Nu het vliegverkeer begint toe te nemen, zal Schiphol tijdens piekuren weer drie start- en landingsbanen nodig hebben. Momenteel zijn er 300 starts- en landingen per dag, die Schiphol nog kan verdelen over twee banen, met name de Kaagbaan en de Polderbaan. Vanaf begin juli verwacht de luchthaven een toename tot 500 vliegbewegingen per dag. Voor de coronacrisis was een dag met 1450 starts- en landingen geen uitzondering.

Ongekende stilte

Voor omwonenden van de Aalsmeerbaan betekende de sluiting een ongekende stilte. Bewonersgroepen strijden al jaren tegen het toenemende gebruik van de baan, waarvan de naderings- en uitvliegroutes recht over Aalsmeer en Uithoorn gaan.

Vorige maand bezette actiegroep Greenpeace de Aalsmeerbaan om te protesteren tegen steun die KLM krijgt om de coronacrisis door te komen. De milieuorganisatie wil dat de overheid strenge klimaateisen stelt, in ruil voor de miljardenlening die de luchtvaartmaatschappij kreeg toegekend.

Naar verwachting zal ook de Zwanenburgbaan worden ingezet als derde start- en landingsbaan tijdens piekuren op Schiphol. De kortere Schiphol-Oostbaan werd al zo en nu dan gebruikt als landingsbaan tijdens harde zuidwestenwind. De Buitenveldertbaan is tot 29 juni gesloten voor onderhoud.