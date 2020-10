KLM stuurt 12 overbodige vliegtuigen naar luchthaven Groningen

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Door de coronacrisis wordt er wereldwijd veel minder gevlogen. Op Schiphol viel het vliegverkeer in maart nagenoeg stil. Om alle ongebruikte vliegtuigen tocht ergens te kunnen stallen, werd de Aalsmeerbaan, normaal een start- en landingsbaan, enkele maanden gebruikt als parkeerplaats. In juli werd de baan weer vrijgemaakt voor vertrekkend en aankomend vliegverkeer.

KLM zal ook in de net begonnen winterperiode minder vliegen in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De dienstregeling voor het Europese netwerk in november is op dit moment rond de 49 procent van de capaciteit van vorig jaar. KLM heeft met de luchthaven van Groningen kunnen afspreken om daar twaalf vliegtuigen die niet nodig zullen zijn te kunnen parkeren.

Snel inzetbaar

Om de toestellen gedurende deze periode luchtwaardig te houden worden de vliegtuigen regelmatig door KLM geïnspecteerd. De vliegtuigen worden goed beschermd tegen onder andere weersinvloeden. Daarnaast stelt het vaak inspecteren KLM in staat om de vliegtuigen weer snel inzetbaar te maken wanneer dat weer mogelijk is.

Boeing 747-400

Door de crisis besloot KLM in maart om de Boeing 747-vloot snel uit te faseren. De laatste Boeing 747-400 landde zondag op Schiphol. Het toesteltype was te oud en te duur om nog langer voor passagiersvluchten in gebruik te houden.