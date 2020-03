Schiphol parkeert vliegtuigen op landingsbaan

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De luchthaven heeft ongeveer 200 opstelplaatsen voor vliegtuigen. Dit aantal wordt vergroot naar zo'n 240 plekken door het inzetten van de Aalsmeerbaan voor parkeerruimte en door extra plekken te creëren bij hangaars.

President Obama

De laatste keer dat op Schiphol een landingsbaan werd gebruikt als parkeerterrein was in 2014. Toen was de grote internationale NSS-top in Den Haag, met wereldleiders uit de hele wereld. Die parkeerden hun regeringsvliegtuigen toen op de Polderbaan. Ook toenmalig president Obama uit de VS was er toen bij met zijn Air Force One, maar voor zijn Boeing werd een uitzondering gemaakt. Air Force One mocht als enige naast de Kaagbaan staan.

Op Schiphol staan voornamelijk vliegtuigen van KLM, Transavia, TUI, Corendon, Easyjet en Level voor langere tijd stil. KLM vliegt de komende maanden wel door, maar heeft haar vluchtuitvoering teruggebracht naar zo'n 10 procent van wat er normaal gevlogen wordt.