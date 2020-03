'Pretvlucht-pier' Schiphol vanaf vandaag gesloten

Op Schiphol zijn de H/M-pier en alle daarbij behorende gates afgesloten. Het is de eerste van vijf pieren die vanwege de coronacrisis is dichtgedaan. De H/M-pier wordt vooral gebruikt door prijsvechter Easyjet die op Schiphol een eigen basis heeft.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Deze pier heeft in tegenstelling tot de andere zes pieren van Schiphol twee letters. In feite is het gewoon een pier, maar de gates zijn zowel voor Schengen als non-Schengen-vluchten te gebruiken. Het 'H'-deel is non-Schengen (voornamelijk bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk) en het 'M'-deel is Schengen. De M-pier heeft ook een eigen wachtruimte en securitycheck, Vertrekhal 4, die nu ook voorlopig gesloten blijft.

Vluchten die worden afgehandeld aan de H/M-pier worden ook wel 'pretvluchten' genoemd door kritische omwonenden van Schiphol. Binnen enkele jaren groeide Schiphol mede vanwege het grote aanbod van prijsvechters, met name van Easyjet, tot het maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar.

Kern-Schiphol

Het afsluiten van de pier en de vertrekhal is een eerste stap naar een zogenaamd 'Kern-Schiphol'. Uiteindelijk gaan vijf van de zeven pieren dicht en zullen de gates op de afgesloten delen gebruikt worden voor geparkeerde vliegtuigen. Omdat er nauwelijks meer vluchten vertrekken of aankomen, kiest Schiphol voor een kleiner werkgebied.

De check-in wordt beperkt tot Vertrekhal 2 en 3, waarna reizigers met een bestemming binnen Schengen door de tijdelijke securitycheck nabij Vertrekhal 1 gaan en de overige reizigers langs de beveiliging bij Vertrekhal 2 gaan. Achter de security- en/of paspoortcontrole blijven Lounge 1, 2 en 3 voorlopig in gebruik. Wanneer de overige vier pieren worden gesloten, is nog niet bekend.