VIDEO: Op het platform van Schiphol kun je een speld horen vallen

Schiphol is de thuisluchthaven voor KLM, Transavia, TUI Nederland en Corendon, maar ook buitenlandse maatschappijen zoals Easyjet en Level hebben hier een basis. Voor al deze maatschappijen moet de komende tijd een parkeerplek worden gevonden. De eerste tientallen vliegtuigen hebben al een plaatsje toegewezen gekregen, bijvoorbeeld op Schiphol-Oost.

