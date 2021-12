KLM en Transavia ruilen oude Boeing 737's in voor Airbus-vloot

KLM en Transavia gaan hun oude Boeing 737-vloot inruilen voor nieuwe toestellen van Airbus. Vanaf 2023 gaan beide maatschappijen vliegen met de Airbus A320neo en grotere Airbus A321neo. In 2030 moet de laatste Boeing 737 zijn vervangen door een Airbus.

KLM heeft momenteel 46 Boeing 737's, naast een aantal grotere Boeings, Airbus A330's en verschillende Embraers die voor KLM Cityhopper vliegen. Transavia heeft zo'n 40 Boeing 737's en heeft geen ander type in haar vloot.

Het moederbedrijf van KLM en Transavia, Air France-KLM, heeft getekend voor in totaal 100 Airbus A320neo en A321neo's, met een optie voor nog eens 60 van dit soort toestellen. Er wordt later bepaald hoe dat aantal wordt verdeeld onder KLM en Transavia.

