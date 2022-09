Besluit tweede Kaagbaan Schiphol valt in zomer 2023: "Meer uitstel ligt op de loer"

Het kabinet besluit uiterlijk medio 2023 of het nog langer grond in Haarlemmermeer wil reserveren voor de parallelle Kaagbaan op Schiphol. Vanwege de reservering kunnen er in Rijsenhout nauwelijks nieuwe woningen worden gebouwd en holt de leefbaarheid er achteruit. Intussen werken bewoners aan een actieplan om de plannen definitief naar de prullenbak te verwijzen. "We worden als dorp uitgewoond."

Amsterdam Airport Schiphol & Niels van Steijn / NH Nieuws

Een eventuele parallelle Kaagbaan zou in plaats van een of meerdere bestaande start- en landingsbanen aangelegd kunnen worden, met als doel de vliegveiligheid op Schiphol te verbeteren. Vanwege de jarenlange reservering van de grond en de besluiteloosheid van de Haagse politiek, ligt de ontwikkeling van het Haarlemmermeerse dorp Rijsenhout nagenoeg stil. Door de geluidsregels van Schiphol mag er bijna niet gebouwd worden. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zei vorige week tegen de Tweede Kamer dat er medio 2023 eindelijk een besluit gaat vallen over het nog langer reserveren van de grond. Voorzitter Hans van der Meulen van de dorpsraad in Rijsenhout hoopt dat er streep door de plannen gaat, maar is ook nuchter: "Wij houden rekening met een verlenging van de reservering. De luchtvaartsector heeft belang bij een tweede Kaagbaan. Uitstel van het besluit om wel of niet te schrappen blijft op de loer liggen." Tekst gaat door onder de afbeelding.

De reservering van de parallelle Kaagbaan in beeld - NOS

Om druk op de besluitvorming te geven, zijn verschillende inwoners van Rijsenhout bezig met een actieplan 'Rijsenhout Leefbaar'. "Wij willen deze hele situatie politiek uitspelen en zorgen dat Harbers geen kant meer op kan", vertelt Rijsenhouter Gerben van der Knaap. Als onderdeel van de dorpsraad heeft de groep onder andere een website opgezet: "Wij willen het dorp meenemen in onze strijd tegen de reservering van de tweede Kaagbaan." Reservering gijzelt Rijsenhout Ook Patricia van den Bosch is onderdeel van de groep: "Ik woon hier al mijn hele leven en je ziet gewoon hoe die reservering ons dorp gijzelt. Het is van de zotte dat Schiphol een stuk grond reserveert, maar de ontwikkeling van heel Rijsenhout daarmee tegenhoudt. We kunnen niet groeien en de leefbaarheid gaat met sprongen achteruit." Onderdeel van het actieplan is de uitnodiging van gedeputeerde Jeroen Olthof van Noord-Holland. Op 6 oktober komt hij naar Rijsenhout, waar de inwoners hem een rondleiding zullen geven. Diezelfde avond debatteert de Tweede Kamer met minister Harbers over Schiphol.