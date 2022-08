Verbod op nachtvluchten Schiphol voorlopig van de baan

Er komt voorlopig geen verbod op nachtvluchten op Schiphol. De Raad van State, die een initiatiefwet van GroenLinks in de Tweede Kamer heeft getoetst, vindt dat er nog niet voldoende onderzoek is gedaan naar alternatieven die nachtelijke vliegtuigoverlast kunnen beperken.

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks stapte in maart naar de Raad van State met initiatiefwetsvoorstel om alle vluchten op Schiphol tussen 23.00 en 6.00 uur te verbieden. Veel omwonenden zouden volgens Kröger wakker liggen door het nachtelijk vliegverkeer. Bovendien biedt een nachtvluchtverbod kansen voor de woningbouw.

"Zonder nachtvluchten kunnen er 22.000 huizen gebouwd worden", zei Kröger in maart tegen NH Nieuws. "Wat GroenLinks betreft gaan woningen boven vliegtuigen." De bouw van nieuwe woningen in de omgeving van Schiphol is onderhevig aan strenge geluidsregels. De overheid wil koste wat kost voorkomen dat er inwoners bij komen die in toekomst klagen over Schiphol.

Niet goed genoeg gemotiveerd

Volgens de Raad van State heeft GroenLinks onvoldoende onderzocht hoe de vliegtuigoverlast zonder nachtverbod kan worden verminderd. "Zonder het doorlopen van de stappen uit de internationale afspraken staat Europese regelgeving een verbod op nachtvluchten op Schiphol niet toe", aldus de Raad van State, die Kröger adviseert haar voorstel beter te motiveren.

Streep door studentenwoningbouw

De Raad van State zette eerder dit jaar ook al een streep door een plan om duizenden nieuwe studentenwoningen te bouwen in Amstelveen. De nieuwbouw zou te dicht bij Schiphol komen te staan en te veel geluidsoverlast bij de studenten veroorzaken. Die uitspraak was tegen het zere been van woningzoekende studenten, die vliegtuiglawaai voor lief zouden nemen.

Minister de Jonge van Volkshuisvesting beloofde vlak voor de zomer opnieuw naar die uitspraak van de Raad van State te kijken. Tweede Kamerlid Kröger heeft nog niet gereageerd op het advies van de raad om nachtvluchten voorlopig niet te verbieden.