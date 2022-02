NH Airtime: Dit betekent KLM's overstap van Boeing naar Airbus voor piloten

De Boeing 737's van KLM en Transavia gaan plaatsmaken voor de A320- en A321neo van aartsrivaal Airbus. Na tientallen jaren vliegen met de 737's, gooien de twee maatschappijen het (vliegtuig)roer om en kiezen voor een toestel waar de Boeing-piloten ongetwijfeld even aan zullen moeten wennen. Wat er voor de vliegers gaat veranderen, laat Airbus-piloot en simulator-instructeur Emile Nossin zien in de nieuwste aflevering van NH Airtime.

Nossin is co-piloot op de grotere Airbus A330, maar legt uit dat de A320-'familie' in de cockpit nauwelijks afwijkt van het toestel dat hij voor zijn werk bestuurt. Wel zal het echt even anders zijn voor de Boeing-piloten van KLM en Transavia die de komende jaren zullen moeten worden omgeschoold. Het meest opvallende verschil is het stuur: geen stuurkolom meer tussen de benen, zoals in de Boeings, maar een joystick aan de zijkant in de Airbus.

De eerste Airbus A320 dateert alweer uit de jaren tachtig, maar was toen al revolutionair volgens Nossin. Het computersysteem kan bijvoorbeeld voorkomen dat piloten het vliegtuig in levensgevaarlijke bochten of neusstanden kan manoeuvreren. In de Airbus A320-simulator van Skysim in Lelystad laat Nossin zien wat er wel en vooral niet mogelijk is met het toestel.

Neo

Het moederbedrijf van KLM en Transavia, Air France-KLM, heeft getekend voor in totaal 100 Airbus A320neo en A321neo's, met een optie voor nog eens 60 van dit soort toestellen. Er wordt later bepaald hoe dat aantal vanaf 2023 wordt verdeeld onder KLM en Transavia. Het woordje 'neo' staat voor 'new engine option'. Deze nieuwe varianten van de A320 en A321's hebben zuinigere en stillere motoren.