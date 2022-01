Bemanning Transavia wil geen wc's in de keuken van nieuwe Airbus

Bij het cabinepersoneel van Transavia is onrust ontstaan over de indeling van de nieuwe Airbus A320neo- en A321neo-vloot. In de vliegtuigen, die vanaf eind volgend jaar de oude Boeing 737 zullen vervangen, wil Transavia mogelijk de wc's in de keuken plaatsen. Het personeel trekt bij cabinevakbond VNC aan de bel, vanwege zorgen over hygiëne, corona en agressieve passagiers.

Toekomstige Airbus A321neo van Transavia - Airbus

De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) meldt dat er de laatste weken een grote hoeveelheid mails is binnengekomen waarin het cabinepersoneel zorgen uit over de nieuwe inrichtingsplannen. De vakbond en haar leden begrijpen dat aan de indeling van een nieuw vliegtuig gewend moet worden, maar dat de locatie van wc's 'een dikke onvoldoende' krijgt. De wc's worden in de huidige plannen achterin in het werkgebied, naast de zogenaamde galley van de stewards en stewardessen geplaatst. De galley is waar het eten en drinken voor passagiers en bemanning wordt voorbereid en opgeslagen. Het cabinepersoneel vreest met de locatie van de wc's niet veilig te kunnen werken. Een voorbeeld van twee wc's in de keuken van een Airbus A321 van het Vietnamese Vietjet (artikel gaat verder onder de foto)

De wc's in de keuken van een Airbus 321 van Vietjet - Airbus

Met de toiletten in de keuken van de toekomstige Airbus-vloot moeten passagiers langs het werkterrein van de bemanning komen om hun behoefte te kunnen doen. Het personeel wil dat Transavia een streep door deze plannen zet, vanwege zorgen over hygiëne en de verspreiding van corona. Door het lint De bezorgde bemanningsleden waarschuwen ook voor meer agressief gedrag van passagiers. Het aantal meldingen van geweld aan boord is de laatste jaren toegenomen. Reizigers gaan soms al door het lint omdat ze geen mondkapje willen dragen. Het cabinepersoneel denkt dat het er niet veiliger op wordt als passagiers te vaak in hun werk- en rustgebied zullen komen. In de Boeing 737's van Transavia zijn de toiletten direct achter de laatste rij stoelen. Voorin de Boeings -net als in de toekomstige Airbussen- ook een wc, vlak naast de deur van de cockpit. Met de nieuwe indeling in de Airbus-vloot zou meer ruimte kunnen komen voor extra stoelen.