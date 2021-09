Straf voor onruststokers Transavia-vlucht: politiek wil strenge aanpak agressie

De drie Spanjaarden werden gisteren gestraft voor het herhaardelijk negeren van aanwijzingen van het cabinepersoneel om hun mondkapjes op te houden. Samen met drie andere mondkapweigeraars vlogen ze op maandag 3 mei met een Transavia-vlucht van Sevilla naar Schiphol. Daar werd het zestal opgewacht door de Koninklijke Marechaussee.

De Spanjaarden maakten het volgens het Openbaar Ministerie zo bont, dat ze tenminste tien keer moesten worden gewaarschuwd door het cabinepersoneel. Twee van de mannen weigerden ook te zitten vlak voor en na de landing, terwijl het stoelriemenvast-lampje nog brandde. De gezagvoerder heeft ze tijdens de vlucht een laatste waarschuwing gegeven, door middel van een 'notice of violation', een soort rode kaart.

Dovemansoren

De waarschuwing bleek aan dovemansoren gericht. De gezagvoerder lichtte voor de aankomst de marechaussee in, om de herrieschoppers in te laten rekenen. Een aangifte volgde en meerdere stewardessen en passagiers werden gehoord in de zaak. Drie mannen betaalden meteen een boete van 300 euro per persoon op Schiphol, de drie overige lieten het tot een rechtszaak komen.

In de rechtbank in Haarlem ontkenden de drie Spanjaarden de aanklacht, maar de rechter was overtuigd van hun misdragingen. Ze kregen ieder alsnog een boete van 300 euro. Het opstaan bij de landing kon niet worden bewezen.

Zwarte lijst

De Tweede Kamer drong er gisteren nog eens op aan dat er een zwarte lijst moet komen voor agressieve passagiers, een maatregel waarvoor pilotenvakbond VNV al jaren pleit. Die lijst kan dan gedeeld worden door luchtvaartmaatschappijen onderling. Tot nu toe mogen maatschappijen vanwege privacyregels geen persoonsgegevens uitwisselen. Concrete plannen om die regels wettelijk te omzeilen zijn nog niet gemaakt, tot ergernis van VVD-Kamerlid Rudmer Heerema uit Alkmaar.

