Onruststokers op vlucht van Barcelona naar Amsterdam aangehouden

Een man (30) en een vrouw (22) zijn gisteravond door de Koninklijke Marechaussee aangehouden omdat ze overlast aan boord van een vliegtuig veroorzaakten. Tijdens een vlucht van Barcelona naar Amsterdam maakten beiden het zo bont dat ze de veiligheid aan boord in gevaar brachten.

Het stel werd op Schiphol aangehouden en moet een geldboete van 300 euro betalen. Gisteravond landden er twee vluchten van de Spaanse maatschappij Vueling, een vlucht van de KLM en Transavia. Het is niet bekend op welke vlucht de druktemakers zaten.

Zwarte lijst

De rechter, maar ook de Koninklijke Marechaussee en luchtvaartmaatschappijen hebben tegenwoordig hun handen vol aan reizigers die aan boord overlast geven. In september vorig jaar werden nog drie Spaanse mannen door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot geldstraffen omdat ze aan boord van een Transavia-vlucht in mei dat jaar weigerden hun mondkapjes te dragen.

De Tweede Kamer dringt er al langer aan dat er een zwarte lijst moet komen voor agressieve passagiers, een maatregel waarvoor pilotenvakbond VNV al jaren pleit. Die lijst kan dan gedeeld worden door luchtvaartmaatschappijen onderling.

Tot nu toe mogen maatschappijen vanwege privacyregels geen persoonsgegevens uitwisselen. Concrete plannen om die regels wettelijk te omzeilen, zijn nog niet gemaakt.