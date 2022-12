Schiphol blijft boeren uitkopen voor stikstof, tegen de zin in van meerderheid Kamer

Schiphol gaat door met het uitkopen van veehouders in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en in de buurt van Lelystad Airport, voor extra stikstofruimte voor de luchtvaart. Daarmee lijkt de luchthaven de eis van een meerderheid van de Tweede Kamer naast zich neer te leggen, die wil dat Schiphol per direct stopt het uitkopen van boeren.

De luchthaven heeft de stikstofruimte nodig om te kunnen voldoen aan natuurvergunningen voor zowel Schiphol als Lelystad Airport, dat ook onder de Schiphol Group valt. Die natuurvergunningen ontbreken al jaren en kunnen zelfs niet worden bemachtigd door de aangekondigde krimp van 500.000 naar 440.000 vluchten per jaar. Lelystad Airport kan niet worden geopend voor vakantievluchten, zonder een natuurvergunning.

Vorige maand werd bekend dat Schiphol veehouders had benaderd voor hun stikstofrechten. Volgens een woordvoerder van de luchthaven zijn er al meerdere koopcontracten getekend.

Eén boerenfamilie al vertrokken

Welke veehouderijen zijn opgekocht, wil Schiphol niet kwijt vanwege geheimhoudingsafspraken, maar kon wel zeggen dat al zeker één familie hun boerenbedrijf heeft verlaten en andere boeren er wel blijven wonen, maar hun stikstofruimte volledig hebben afgestaan.

Stoppen met shoppen

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van GroenLinks en Partij voor de Dieren, die van het kabinet eisen dat Schiphol stopt met het shoppen naar stikstofruimte bij boeren. Volgens Suzanne Kröger (GroenLinks) is de luchtvaart geen prioriteit, maar moeten vrijgekomen stikstofrechten gaan naar bijvoorbeeld woningbouw en de natuur.

"Schiphol is alle grenzen over gegaan: geluidsoverlast voor omwonenden, klimaat én ook stikstof", zegt Kröger tegen NH Nieuws. "Een kleiner Schiphol is onvermijdelijk. Als er nu boeren stoppen, dan moeten we een maatschappelijke discussie hebben waar we die stikstofruimte voor inzetten."

Sterke wens

Schiphol zegt erover in gesprek te zullen gaan met het Rijk, maar wijst tegelijk ook naar de politiek die een 'sterke wens' heeft dat de luchthaven snel een natuurvergunning krijgt.

"Bij uitblijven van een gecoördineerde stikstofaanpak vanuit de overheid zijn we zelf aan de slag gegaan", laat Schiphol in een statement NH Nieuws weten. "Dat maakten we 16 november bekend. Het opkopen van stikstofrechten, waarvan 30 procent naar natuurherstel gaat, past binnen de regels en gebeurt in volledige vrijwilligheid van de betreffende veehouders."