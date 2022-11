Schiphol wil toch boeren uitkopen om zelf aan stikstofregels te voldoen

Welke veehouders Schiphol heeft benaderd, en of het om Noord-Hollandse veehouders gaat, wil de woordvoerder nog niet zeggen. Het enige dat de luchthaven erover kwijt wil, is dat de stikstofemissies moeten worden teruggebracht om aan de eisen voor een natuurvergunning te kunnen voldoen. Die heeft Schiphol al jaren niet.

Zelfs met de aangekondigde krimp van maximaal 500.000 naar 440.000 vluchten per jaar, redt Schiphol het niet om goedkeuring te krijgen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor een natuurvergunning.

Doemscenario

Nóg meer krimp om wel te voldoen aan die vergunning is voor Schiphol en het kabinet ondenkbaar. Volgens minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat is 440.000 vluchten per jaar nog acceptabel om de grote, internationale bereikbaarheid van Schiphol in stand te houden. Daar is KLM, Schiphol's grootste klant, het overigens niet mee eens. Zij schetst een doemscenario als Schiphol niet minimaal 500.000 vluchten per jaar mag afhandelen.

Schiphol laat NH Nieuws weten het uitkopen van boeren liever aan de overheid te hebben overgelaten, bijvoorbeeld via een centrale stikstofbank. "Dit instrument is echter niet beschikbaar, dus doen we het op deze manier".

Een jaar geleden ontkende Schiphol dat boeren zouden worden uitgekocht. Afgelopen oktober kwam de luchthaven daar al enigszins op terug, toen bleek dat uitkopen niet meer uitgesloten was.

Tractoren naast Kaagbaan

Toen de NOS eind vorig jaar berichtte dat adviseurs het kabinet zouden hebben voorgesteld om boeren rond Schiphol uit te kopen, zette dat kwaad bloed bij die groep. Ze trokken massaal met hun tractoren naar Rozenburg om naast de Kaagbaan financieel directeur Robert Carsouw een koopcontract te overhandigen.

