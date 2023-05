Schiphol weer onder vuur vanwege kankerverwekkende uitstoot: Arbeidsinspectie grijpt in

Schiphol experimenteert met het 'schoonmaken van de lucht' op het platform en met het verbeteren van de luchtkwaliteit. In maart kreeg Schiphol al een eerste uitbrander van de Arbeidsinspectie. Toen bleek er van alles mis te zijn met het zware werk van koffersjouwers.

"De inspectie houdt ons een niet te negeren spiegel voor", laat Schiphol-directeur Ruud Sondag weten. "Duidelijk is dat de arbeidsomstandigheden op Schiphol beter moeten." De luchthaven zegt te werken aan maatregelen, zoals vliegtuigen laten taxiën op één motor, medewerkers te voorzien van mondkapjes en de toestellen op grotere afstand van het personeel te laten starten.

Schiphol had de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) al verbetering beloofd , nadat ook die organisatie de luchthaven over hulpmotoren op de vingers tikte. Tot eind 2030 krijgt Schiphol de tijd om het slepen van vliegtuigen uitstootvrij te maken.

De Arbeidsinspectie wil dat Schiphol al per direct stopt met het gebruiken van dieselapparaten die vliegtuigen voorzien van energie om bijvoorbeeld de motoren te starten, als daar een elektrisch alternatief voor is. Het gebruik van vervuilende hulpmotoren van de vliegtuigen zelf, moet volgend jaar tot een minimum beperkt worden.

De Arbeidsinspectie deed het onderzoek na een handhavingsverzoek van vakbond FNV. Voor de bond en medewerkers op Schiphol was allang duidelijk dat het afhandelingswerk op het platform ongezond is, maar FNV wilde de conclusies 'zwart op wit'. "Al meer dan 15 jaar zijn werknemers op Schiphol willens en wetens blootgesteld aan te hoge concentraties uitstoot", zegt vice-voorzitter Kitty Jong van FNV.

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

@ Volg luchtvaartverslaggever Doron Sajet op twitter



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]