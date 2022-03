Schiphol schiet met waterkanonnen ultrafijnstof uit de lucht

Schiphol probeert met waterkanonnen de uitstoot van ultrafijnstof uit vliegmotoren te verminderen. De ultrafijnstofdeeltjes hechten zich de nevel, waardoor ze als druppels op de grond neerslaan. Schiphol hoopt dat als de proef slaagt, grondmedewerkers en omwonenden ultrafijnstof afkomstig uit vliegtuigen niet meer hoeven in te ademen.

Omwonenden van Schiphol worden regelmatig blootgesteld aan verhoogde concentraties ultrafijnstof. Dat heeft effect op hun gezondheid, blijkt uit onderzoek van RIVM. Het grondpersoneel luidt inmiddels al jaren de noodklok over de gevaren van ultrafijnstof. Een onafhankelijk onderzoek naar gevolgen voor de gezondheid van medewerkers is nog niet uitgevoerd, maar komt er wel .

Carolijn Schoofs, hoofd innovatie bij Schiphol, verwacht veel van het gebruik van nevel: "Als onze verwachtingen worden bevestigd, kunnen we met die kennis de techniek verfijnen en verder werken aan inzetten van nevel op de luchthaven."

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

@ Volg luchtvaartverslaggever Doron Sajet op twitter



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]