Schiphol schroeft gebruik vervuilende hulpmotoren terug na uitbrander inspectie

Vliegtuigen op Schiphol mogen vanaf volgende maand voor vertrek een stuk korter gebruikmaken van hun vervuilende hulpmotor (APU). De toegestane tijd gaat terug van 10 naar 5 minuten. Ook wordt het toezicht op het gebruik van die motoren aangescherpt. Dat laat Schiphol aan NH Nieuws weten nadat de luchthaven op de vingers is getikt door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

"Schiphol ziet het terugdringen van APU gebruik als een prioriteit omdat het concreet verbetering brengt in de werkomstandigheden van de platformmedewerkers. Daarnaast draagt het bij aan het terugdringen van de uitstoot van de luchtvaart als geheel."

"Het verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen is één van de strategische doelstellingen van Schiphol", laat een woordvoerder weten. "Initiatieven die leiden tot een reductie van uitstoot van schadelijke stoffen door APU-gebruik worden dan ook volledig door Schiphol omarmd."

Op Schiphol ademen grondmedewerkers dagelijks schadelijke stoffen in, zoals stikstof, zwavel en ultrafijnstof, die de hulpmotoren uitstoten. Bovendien maken de APU's veel lawaai als ze aanstaan. Passagiers kunnen eraan worden blootgesteld als ze via een trap een vliegtuig instappen.

