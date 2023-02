Schiphol schiet weer tekort: uitstoot en herrie door hulpmotoren moet omlaag

Schiphol doet te weinig om het gebruik van hulpmotoren van geparkeerde vliegtuigen te beperken. De zogenaamde APU zit onder de staart en wordt gebruikt om het vliegtuig te voorzien van energie om te starten en de airconditioning draaiend te houden. In plaats van duurzame alternatieven mogelijk te maken, schiet Schiphol vooral tekort bij het beschermen van grondpersoneel dat in het oorverdovende lawaai van de vervuilende hulpmotoren moet werken. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) eist nu actie.

Schiphol krijgt van de ILT tot 1 maart om met een actieplan te komen. De inspectie heeft tussen oktober 2021 en juli 2022 1.531 vliegtuigen op Schiphol gecontroleerd en komt tot de conclusie dat de hulpmotoren vaker wordt ingezet dan de schonere alternatieven. Bij een derde van de geparkeerde toestellen stond de hulpmotor aan.

Schiphol is verplicht om alternatieven te bieden die veel duurzamer zijn dan het gebruik van de APU (auxiliary power unit), zoals een vaste stroomvoorziening op de plek waar een vliegtuig parkeert wordt genoemd. Volgens de ILT zijn er te weinig van dit soort voorzieningen op Schiphol.

Hels kabaal

Intussen ademen grondmedewerkers dag in dag uit de schadelijke stoffen in, zoals stikstof, zwavel en ultrafijnstof, die de hulpmotoren uitstoten. Bovendien maken de APU een hels kabaal als ze aanstaan. Passagiers kunnen eraan worden blootgesteld als ze via een trap een vliegtuig instappen. Het lawaai is schel en hoog, en maakt met elkaar praten bijna onmogelijk.

Geen coördinatie

Zelfs als er alternatieve voorzieningen zijn, worden ze te weinig gebruikt, vindt de ILT. Grondafhandelingsbedrijven zijn vaak niet op de hoogte van de voorzieningen die ze moeten gebruiken. Schiphol heeft de verantwoordelijkheid afgeschoven naar de afhandelbedrijven, maar volgens de ILT ontbreekt elke vorm van coördinatie.

NH Nieuws heeft Schiphol om een reactie gevraagd, maar de luchthaven werd verrast door het verzoek. Die reactie volgt later. De ILT meldt dat Schiphol in maart alsnog met een actieplan komt met concrete maatregelen om de werkomstandigheden op het platform te verbeteren.