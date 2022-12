Schiphol meldt zeer gevaarlijke stoffen niet, krijgt laatste waarschuwing

Schiphol heeft een laatste waarschuwing gekregen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om over de brug te komen met een lijst van zeer zorgwekkende stoffen. Als de luchthaven niet voor 1 maart 2023 de volledige inventarisatie van gevaarlijke stoffen heeft ingediend, worden er door de Omgevingsdienst dwangsommen opgelegd. Schiphol treuzelt al bijna twee jaar met het opgeven van stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn en schadelijk zijn voor het milieu.

Schiphol verwacht de volledige lijst van zeer zorgwekkende stoffen uiterlijk eind februari in te kunnen dienen. Op de lijst komen onder andere stoffen te staan die vrijkomen bij oefeningen van de brandweer, het proefdraaien van vliegtuigen of stoffen die gebruikt worden bij schoonmaak, ongediertebestrijding en onderhoud.

Volgens een woordvoerder van Schiphol kost de inventarisatie zoveel tijd omdat het om veel verschillende stoffen gaat en ook informatie bij elkaar moet verzamelen van 40 andere bedrijven op de luchthaven. "Dat is een complexe opgave en moet zorgvuldig gebeuren, daarom hebben we deze tijd nodig", zegt Schiphol.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) trekt sinds 1 maart 2021 aan de bel bij Schiphol voor de lijst met zeer zorgwekkende stoffen. Bovendien wil de dienst een plan van aanpak zien hoe de luchthaven het gebruik van die gevaarlijke stoffen kan verminderen en vermijden. Na bijna twee jaar aandringen is de maat vol voor de Omgevingsdienst en dreigt nu met dwangsommen. De eerste boete die Schiphol kan krijgen is 5.000 euro.

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

@ Volg luchtvaartverslaggever Doron Sajet op twitter



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]